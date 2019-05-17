Обновленный Ушачский музей народной славы планируют открыть в мае 2020 года

17 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Ушачский музей народной славы имени Владимира Лобанка планируют открыть после реконструкции в мае 2020 года. Об этом сообщил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев на заседании областного оргкомитета по вопросам подготовки и проведения празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Капитальный ремонт с модернизацией музея идет с 2018 года. В текущем году на необходимые работы выделено Br300 тыс. "Уже укреплен фундамент, отремонтирована кровля, заменены двери и окна. Сейчас проводятся обустройство инженерных сетей фонда хранилища, кинозала, выставочного зала и отделочные работы в этих помещениях. Продолжается замена системы отопления и сетей электроснабжения", - рассказала председатель Ушачского районного Совета депутатов Наталья Маркович.
Чтобы успеть открыть обновленный музей в 2020 году, необходимо еще Br385 тыс. на строительные работы и Br50 тыс. на восстановление уникальной росписи художника-монументалиста Владимира Кривоблоцкого. Автор готов помочь в этом.
Глава депутатского корпуса области Владимир Терентьев добавил, что при формировании областного бюджета на следующий год данный фактор будет учтен. Он выразил уверенность, что музей полностью введут в мае 2020 года.
В настоящее время активно идет реконструкция мемориального комплекса "Рыленки" в Дубровенском районе. Завершить основную часть работ планируют до 25 июня текущего года.-0-
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