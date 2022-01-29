Образы родного края и мифические сюжеты: выставка вытинанок представлена в краеведческом музее Вилейки

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка вытинанок с образами родного края и мифическими сюжетами работает в Вилейском краеведческом музее. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала его старший научный сотрудник Мария Мечковская.

"Вытинанка появилась в Беларуси в 16-м веке, но наибольшего расцвета достигла в 19-м. Из простой белой бумаги белорусы вырезали кружевные занавеси на окна, а из черной или фиолетовой - сложные картины, которые красиво смотрелись на фоне побеленной печи или стены. Искусство вырезания картин из бумаги сегодня хранят и развивают народные мастера. В музее мы периодически организовываем их выставки. Сейчас показываем жителям и гостям города 26 уникальных работ народного мастера Беларуси по вытинанке Елизаветы Червонцевой", - рассказала Мария Мечковская.

Стилистика представленных работ многообразна. На ажурных цветных картинах переданы образы родного края, семейные и библейские мотивы, отражены моменты белорусских праздников, а также мифические сюжеты. Так, некоторые вытинанки посвящены гаевкам, которые, по мнению наших предков, живут в лесах и рощах. На зиму они покрываются снежно-белой шерстью, которая весной сама по себе отпадает. Именно к ним обращаются за помощью все животные и птицы. На выставке также представлен современный взгляд на традиционное искусство - сочетание вытинанок с фотографиями.

Работы мастерицы можно оценить в музее до 17 февраля.-0-