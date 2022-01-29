Образы родного края и мифические сюжеты: выставка вытинанок представлена в краеведческом музее Вилейки

Послание Президента Беларуси народу и парламенту
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 29 января 2022
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:53 Пресечен канал поставки контрафактного спирта из России Происшествия
11:45 Около 3 тыс. курильщиков планируется включить в проект по скринингу рака легкого Общество
11:43 МОК уточнил антиковидные правила на Олимпиаде в Пекине Спорт
11:31 Биатлонистки женской сборной Беларуси прибыли в Пекин Спорт
11:27 Гигин: ответом на вызовы времени являются верность союзническому долгу и гражданская консолидация Общество
11:16 В Пинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина Происшествия
11:14 Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане В мире
11:02 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 января Общество
10:56 Шебеко: в Брестской области использование электроэнергии для отопления может вырасти в несколько раз Регионы
10:47 Спортсменам на Олимпиаде разрешат снимать маски Спорт
10:45 В столичном детском саду загорелась электроплита, эвакуированы 128 человек Происшествия
10:34 Выезда в ЕС на границе ожидают более 3,3 тыс. грузовиков Общество
10:27 Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу Спорт
10:22 Образы родного края и мифические сюжеты: выставка вытинанок представлена в краеведческом музее Вилейки Культура
10:08 Симоненко: я с завистью слушал Лукашенко, у нас в Украине такого уровня руководителей нет Общество
10:04 Мнение: для полноценного развития общества важно задумываться о сохранении пережитого опыта Регионы
09:54 У берегов Пуэрто-Рико лодка с мигрантами разбилась о скалы В мире
09:52 ФОТОФАКТ: В Белгосцирке представили новую программу Культура
09:48 Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках Минска Регионы
09:43 Гандболисты Швеции пробились в финал чемпионата Европы Спорт
09:32 Рунец: судьбоносные решения в жизни страны принимает только народ Общество
09:22 Басков проведет 2 февраля личный прием граждан Общество
09:10 Стома: Беларусь выстроила свою стратегию преодоления пандемии, и наш опыт повторяют другие страны Регионы
09:01 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
07:00 Картина дня: Послание Президента, достижения пятилетки и проект "Память живет в поколениях" Общество
00:59 Назван симптом COVID-19, который сохраняется даже после выздоровления В мире
00:29 Гинцбург рассказал о появлении нового коронавируса NeoCov в ЮАР В мире
28.01.22
28.01.22 23:53 В Швеции птиц обучают собирать окурки и обменивать их на пищу В мире
28.01.22 23:05 Франция планирует провести в феврале саммит по защите океанов В мире
28.01.22 22:35 Протесты из-за водной проблемы прошли в провинции Ирана В мире
Все новости
Все новости
Культура
29 января 2022, 10:22

Образы родного края и мифические сюжеты: выставка вытинанок представлена в краеведческом музее Вилейки

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка вытинанок с образами родного края и мифическими сюжетами работает в Вилейском краеведческом музее. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала его старший научный сотрудник Мария Мечковская.

"Вытинанка появилась в Беларуси в 16-м веке, но наибольшего расцвета достигла в 19-м. Из простой белой бумаги белорусы вырезали кружевные занавеси на окна, а из черной или фиолетовой - сложные картины, которые красиво смотрелись на фоне побеленной печи или стены. Искусство вырезания картин из бумаги сегодня хранят и развивают народные мастера. В музее мы периодически организовываем их выставки. Сейчас показываем жителям и гостям города 26 уникальных работ народного мастера Беларуси по вытинанке Елизаветы Червонцевой", - рассказала Мария Мечковская.

Стилистика представленных работ многообразна. На ажурных цветных картинах переданы образы родного края, семейные и библейские мотивы, отражены моменты белорусских праздников, а также мифические сюжеты. Так, некоторые вытинанки посвящены гаевкам, которые, по мнению наших предков, живут в лесах и рощах. На зиму они покрываются снежно-белой шерстью, которая весной сама по себе отпадает. Именно к ним обращаются за помощью все животные и птицы. На выставке также представлен современный взгляд на традиционное искусство - сочетание вытинанок с фотографиями.

Работы мастерицы можно оценить в музее до 17 февраля.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Вилейка выставка
Новости рубрики Культура
Во время генерального прогона представления ФОТОФАКТ: В Белгосцирке представили новую программу
Фото из архива Гастроли Брянского театра юного зрителя в Витебске отменены
Фото из архива Бюсты героев Советского Союза Василия Маргелова и Зинаиды Портновой переданы музею истории ВОВ
Фото РИА Новости Умерла известная советская балерина Татьяна Легат
Светлана Окружная. Фото из архива Народная артистка Беларуси Светлана Окружная отмечает юбилей
Фото из архива Брянский театр юного зрителя выступит с гастролями в Витебске
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко: подготовленные изменения и дополнения в Конституцию отвечают на глубинные запросы общества
Совмин утвердил план мероприятий по проведению Года исторической памяти
Послание Президента белорусскому народу и парламенту - мнения
Топ-новости
Картина дня: Послание Президента, достижения пятилетки и проект "Память живет в поколениях"
Лукашенко: мир - это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его
Лукашенко: на Беларусь давят в том числе за ее особый путь в преодолении пандемии
Лукашенко назвал Послание как три вопроса к белорусскому народу
Гигин: ответом на вызовы времени являются верность союзническому долгу и гражданская консолидация
Около 3 тыс. курильщиков планируется включить в проект по скринингу рака легкого
Эйсмонт: обществу предстоит думать над поставленными Президентом вопросами
Симоненко: я с завистью слушал Лукашенко, у нас в Украине такого уровня руководителей нет
Стома: Беларусь выстроила свою стратегию преодоления пандемии, и наш опыт повторяют другие страны
Выезда в ЕС на границе ожидают более 3,3 тыс. грузовиков
Кочанова: ради своей страны, защиты ее суверенитета и независимости мы готовы сделать все и идти до конца
Андрейченко: судьба страны - в руках белорусов
Рунец: судьбоносные решения в жизни страны принимает только народ
Parimatch – первая беттинговая компания в Беларуси, присоединившаяся к Глобальному договору ООН
Петришенко: все, кто приехал на Послание с вопросами, услышали ответы
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.