Обрядам и фестивалям юго-восточного региона посвящено издание "Гомельщина культурная"

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотоальбом "Гомельщина культурная", изданный редакцией областной газеты "Гомельская праўда", презентовали сегодня в Гомеле в библиотеке имени В.И.Ленина, передает корреспондент БЕЛТА.

Фотоальбом состоит из двух томов. Первый посвящен фестивальному движению области, второй - народным обрядам. У читателей есть возможность окунуться в атмосферу таких культурных форумов, как "Сожскі карагод", "Ренессанс гитары", "Славянские театральные встречи", "Мой сябра - баян", "Музыка надежды" и др. Предлагает фотоальбом узнать больше и о таких уникальных обрядах, как "Юраўскі карагод", который проводят в Житковичском районе, "Проводы русалки", организуемый в Хойникском районе, "Ваджэнне і пахаванне стралы", сохраненный в Ветковском районе.

Первый заместитель главного редактора "Гомельскай праўды" Вячеслав Минков на презентации отметил, что идея создать подобный фотоальбом витала давно. "У нас большой архив, мы скрупулезно собирали и собираем историю родного края. И настал момент, когда мы поняли, что тот богатый материал, который накопился, должны увидеть жители области, почитатели народной культуры, самобытности", - сказал он.

По его словам, работа творческого коллектива в этом направлении с выходом издания не окончена. "Гомельщину по праву называют уникальным краем. И не только в силу природной неповторимости, богатейшего исторического наследия, динамичного промышленного и научного развития. Ярким звеном является культурная самобытность региона. Здесь активно развивается фестивальное движение, область становится сценической площадкой для многих форумов международного уровня. Кроме того, в регионе свято чтут культурные истоки, из поколения в поколение передают обрядовые и песенные традиции. Некоторые из них получили статус нематериальной историко-культурной ценности и признаны на международном уровне. Поэтому есть потенциал и материал для продолжения проекта", - убежден он.-0-