Обзоры событий "Лістапада" представят теле- и радиоканалы Белтелерадиокомпании

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обзоры фестивальных событий "Лістапада" представят теле- и радиоканалы Белтелерадиокомпании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Лукашенко: кинофестиваль "Лiстапад" занимает особое место в современной культуре Глава государства подчеркнул, что этот масштабный и авторитетный форум занимает особое место в современной культуре не только в Беларуси, но и за ее пределами.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под лозунгом "К радости". Белтелерадиокомпания как официальный партнер форума традиционно окажет ему широкую информационную поддержку в теле- и радиоэфире.

В частности, журналисты и корреспонденты Агентства теленовостей в эфире "Беларусь 1" расскажут о гостях на Красной дорожке и новинках авторского кино, зрительских рейтингах и триумфаторах нынешнего "Лістапада". Телеканал "Беларусь 3" предложит зрителям посмотреть проект "Навіны культуры", в котором покажет и расскажет, чем живет крупнейший белорусский кинофестиваль. По завершении форума социокультурный канал планирует показать в эфире некоторые работы Национального конкурса ММКФ "Лістапад-2019".

В первую неделю ноября слушателей Первого национального канала Белорусского радио в утреннем эфире ждут насыщенные "Дневники" кинофорума с репортажами и интервью. Новостные блоки радиоканала также представят слушателям панораму фестивальных дней.-0-

ДОСЬЕ: XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов стран Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы.