Обзоры событий "Лістапада" представят теле- и радиоканалы Белтелерадиокомпании

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обзоры фестивальных событий "Лістапада" представят теле- и радиоканалы Белтелерадиокомпании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.
XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под лозунгом "К радости". Белтелерадиокомпания как официальный партнер форума традиционно окажет ему широкую информационную поддержку в теле- и радиоэфире.
В частности, журналисты и корреспонденты Агентства теленовостей в эфире "Беларусь 1" расскажут о гостях на Красной дорожке и новинках авторского кино, зрительских рейтингах и триумфаторах нынешнего "Лістапада". Телеканал "Беларусь 3" предложит зрителям посмотреть проект "Навіны культуры", в котором покажет и расскажет, чем живет крупнейший белорусский кинофестиваль. По завершении форума социокультурный канал планирует показать в эфире некоторые работы Национального конкурса ММКФ "Лістапад-2019".
В первую неделю ноября слушателей Первого национального канала Белорусского радио в утреннем эфире ждут насыщенные "Дневники" кинофорума с репортажами и интервью. Новостные блоки радиоканала также представят слушателям панораму фестивальных дней.-0-