Около 100 юных музыкантов Гомельской области станут участниками конкурса "Юный виртуоз"

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. I Открытый областной конкурс исполнителей на фортепиано и струнных смычковых инструментах "Юный виртуоз" пройдет 14-15 февраля в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Музыкальной ареной для участников станет Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф.Соколовского. Подано около 100 заявок от учащихся детских школ искусств и колледжей из Гомеля и области.

Оценивать выступления юных виртуозов будет жюри, в состав которого войдут ведущие педагоги учреждений образования в сфере культуры Беларуси. Они определят лучших музыкантов в таких номинациях, как "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Контрабас".

Завершат конкурсную программу церемония награждения и выступления лауреатов.

Основная цель творческого состязания - содействие в реализации инициатив и потенциала учащихся, выявление и поддержка талантливых детей и молодых исполнителей.

Организаторами I Открытого областного конкурса исполнителей на фортепиано и струнных смычковых инструментах "Юный виртуоз" выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома и Гомельский государственный колледж искусств имени Н. Ф. Соколовского.-0-