Около 4 тыс. белорусов и гостей столицы побывали на экскурсиях "Беларусьфильма" с начала года

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экскурсии киностудии "Беларусьфильм" с начала нынешнего года посетили около 4 тыс. белорусов и гостей столицы, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист киностудии Алла Куркуль.

Экскурсии на киностудии проводятся с мая 2018 года, но наиболее активно - в последние шесть месяцев. "Мы пока протестировали и запустили один маршрут, который пользуется популярностью как у детей, так и у взрослых, в том числе студентов и пенсионеров, - отметила Алла Куркуль. - Он начинается с 10-минутного экскурса в историю белорусского кино в музее киностудии на первом этаже. Пока это маленький музей, но он будет пополняться новыми экспонатами и, надеемся, станет визитной карточкой "Беларусьфильма".

Далее гости отправляются изучать павильоны. "Если они пусты, мы рассказываем о ранее снятых в них картинах, а если стоят декорации - о том, какие съемки сейчас проходят. Там можно сфотографироваться с реквизитом из фильма "Авантюры Прантиша Вырвича" - танком по эскизам Леонардо да Винчи и каретой. Они являются примером того, насколько большой реквизит можно изготовить на киностудии".

Экскурсия продолжается по новому корпусу, где размещены еще два павильона, в одном из них снимают всеми любимый сериал "Мухтар", в ожидании начала нового сезона экскурсанты с удовольствием заглядывают в декорации. На третьем этаже находится цех подготовки съемок. "Те, кто знает старые фильмы, с интересом рассматривают экспонаты хранилищ, часто при этом вспоминая свое детство. Особый интерес вызывают костюмы фильмов "Приключения Буратино", "Не покидай", "Анастасия Слуцкая", а также склады военной, мужской, женской одежды и огромный склад реквизита, где хранится, например, трость Кота Базилио, Сверчок и Богомол из "Буратино", гармошка Николая Караченцова из "Белых рос" и многое другое. Люди все это могут посмотреть и запечатлеть на фотографиях, задать вопросы, ведь экскурсии мы проводим в формате вопрос-ответ", - рассказала Алла Куркуль.

По ее словам, наиболее популярный и частый вопрос у детей - как попасть в кино. Чтобы ответить на него, для них проводятся кинопробы. "Ребята начинают понимать, как сложно рассказать четырехстишье даже на камеру телефона, изображая разные эмоции, и что актер - это сложная профессия, - добавила она. - Со взрослыми группами мы заходим и в пиротехнический участок. На "Беларусьфильме" хранится одна из крупнейших коллекций настоящего оружия, начиная с 1895 года".

По желанию туроператора маршрут можно сформировать длительным: от Музея истории белорусского кино по городу, "Беларусьфильму" и натурплощадке в Смолевичах, которая расположена в 35 км от Минска. Но может быть и такой вариант: экскурсия по "Беларусьфильму" и выезд на натурплощадку продолжительностью примерно четыре часа.

Киностудию уже посетили делегации кинематографистов из многих стран постсоветского пространства, США, Кореи, Индии, Китая, Европы, иностранные группы из Латвии, России, Литвы. "Во время ІІ Европейских игр, с 21 по 29 июня, мы будем проводить экскурсии в 11.00 и 14.00 для гостей и участников спортивного форума, - подчеркнула Алла Куркуль. - Мы делаем все для того, чтобы люди, познакомившись поближе с киностудией, процессом производства фильмов, будущими белорусскими премьерами, знали и любили белорусское кино, ждали новые фильмы на экранах".-0-