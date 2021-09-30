Октябрь станет месяцем органной музыки в Брестской области

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сразу два ярких культурных события, связанных с органной музыкой, пройдут в октябре в Брестской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Ляховичском районе с 3 по 24 октября впервые состоится органный фестиваль Gloria Dei. Он пройдет в Петропавловском костеле в деревне Медведичи, где установлен один из крупнейших и старейших органов Беларуси. Построенный до Первой мировой войны виленским мастером Петром Войцеховичем, орган в следующем году отметит 110 лет. В минувшем году завершилась реставрация романтического инструмента, он приобрел новое звучание и активно продолжает концертный путь.

Фестиваль Gloria Dei организован при поддержке Пинской диоцезии Католической церкви Беларуси и Ляховичского райисполкома. В течение трех недель по выходным любители органной музыки смогут насладиться игрой музыкантов из Минска, Витебска и Москвы. Вход на все концерты свободный.

В эти же дни, с 10 по 17 октября, Пинск будет принимать органный симпозиум. В программе заявлено семь бесплатных концертов, лекции и мастер-классы. Мероприятия пройдут в кафедральном костеле Вознесения Девы Марии, а также в Пинской детской школе искусств и колледже искусств. Среди участников - доцент Краковской академии музыки Даниэль Прайзнер, заведующая отделением "Орган" Московской средней специальной музыкальной школы им.Гнесиных Мария Черепанова, преподаватель Первой московской школы искусств им. Л.Н. Оборина и Детской музыкальной школы им. А.Т. Гречанинова Екатерина Булахтина.

Органный симпозиум пройдет при поддержке Пинского горисполкома.-0-