Онлайн-фестиваль белорусского документального кино пройдет 7-13 апреля

18 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Третий онлайн-фестиваль белорусского документального кино BelarusDocs пройдет с 7 по 13 апреля, сообщили БЕЛТА организаторы.

"За фестивальную неделю любители кино смогут не выходя из дома увидеть семь актуальных фильмов белорусских авторов. Каждая из картин будет доступна для онлайн-просмотра в течение 24 часов с английскими субтитрами на сайте belarusdocs.com", - рассказали организаторы.

BelarusDocs - это биеннале актуального белорусского документального кино. Его программа формируется из фильмов, отражающих важные для белорусского общества темы, имеющих художественные качества и хорошую фестивальную историю. "Только за 2018-2019 годы белорусские фильмы получали награды на ведущих мировых фестивалях документального кино - амстердамском IDFA, Краковском кинофестивале, Go East в Германии, "Артдокфесте" в Москве, но увидеть их жителям Беларуси почти невозможно. Онлайн-фестиваль BelarusDocs делает наилучшее белорусское кино доступным для каждого", - отметили организаторы.

В этом году онлайн-фестиваль впервые объявляет неформальную награду лучшему фильму - "Приз зрительских симпатий". Членом жюри может стать каждый желающий, достаточно лишь заполнить анкету и проголосовать за понравившуюся работу.

Зрители смогут увидеть 7 апреля фильм "Тренер" (режиссер Ольга Абрамчик), 8 апреля - "Дебют" (режиссер Анастасия Мирошниченко), 9 апреля - "Лебеди" (режиссер Галина Адамович). Кроме того, в программе будут представлены 10 апреля фильм "Перезимовать" (режиссер Ева-Катерина Махова), 11 апреля - "Царь горы" (режиссер Андрей Кутило), 12 апреля - "Фольклор и жизнь" (режиссер Юрий Тимофеев) и 13 апреля - "Полоцкий вальс" (режиссер Ольга Дашук).-0-