Онлайн-голосование на сайте детского "Евровидения" стартует 22 ноября

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-голосование на официальном сайте детского конкурса песни "Евровидение" стартует 22 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"В соответствии с правилами международного конкурса, белорусы смогут поддержать представителя страны на международном форуме Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию "Пепельный" в интернете. На официальном сайте конкурса www.junioreurovision.tv уже доступна информация, что онлайн-голосование стартует в пятницу, 22 ноября. Начиная с этого дня, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов, можно будет выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 10 минут", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском "Евровидении-2019" Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.

График подготовки Елизаветы Мисниковой к детскому "Евровидению-2019" насыщенный. Юная исполнительница занимается вокалом, хореографией, встречается со стилистами, дает интервью. Во время репетиций белорусская конкурсантка развивает дыхание, чтобы легко переходить с низких нот на высокие и обратно и при этом одновременно танцевать. "В ее хите теперь 40% английских слов от общего текста. Также новая аранжировка композиции", - отметила руководитель пресс-службы.

В Белтелерадиокомпании состоялась встреча творческой команды Елизаветы Мисниковой с профессиональными стилистами. Они обсудили сценические образы юной исполнительницы и балета, который будет выступать с ней на гала-концерте.

Что касается балета белорусской участницы, то теперь вместе с ней на сцене будут выступать четверо парней. "Все они представители современной молодежи, позиционируют себя как приверженцы уличного стиля. Мы подготовили несколько эскизов образов, в которых ребята выйдут на сцену, но сошлись на том, что это будет Sport Luxe. В костюмах планируем использовать эластичные ткани и неопреновые сетки для легкости движений", - отметила стилист Жанна Леонова. К слову, в предыдущие годы она работала с такими представителями Беларуси на конкурсе, как Надежда Мисякова, Руслан Асланов, Александр Миненок и Хелена Мерааи.

Детское "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в польской Гливице. Представительница Беларуси исполнит композицию "Пепельный".

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза. По традиции прямую трансляцию финального концерта будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также официальный сайт медиахолдинга tvr.by.-0-