ОНТ покажет "Песню года Беларуси" 25 января

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал ОНТ покажет гала-концерт "Песня года Беларуси" 25 января, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Ирина Ромбальская.

"Грандиозное музыкальное шоу 18 января соберет на сцене Дворца спорта популярных артистов. Телеверсию музыкальной премии в двух частях можно будет увидеть на ОНТ 25 января. Хедлайнером станет Тима Белорусских", - рассказала Ирина Ромбальская. На сцену также выйдут группы "Лас-Вегас", "Дрозды", "Тяни-Толкай", "Провокация", Aura, Искуи Абалян, Влада, Александр Солодуха, Анна Шаркунова, Анастасия Тиханович, Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская и многие другие белорусские исполнители.

Список участников гала-концерта был сформирован телеканалом ОНТ с учетом мнения интернет-пользователей, официальных данных радиостанций по ротациям песен, личного вклада самих авторов и исполнителей в развитие белорусской национальной музыкальной культуры. "В этом году небывалый ажиотаж зрителей вызвало интернет-голосование проекта "Песня года". Почти миллион человек проголосовали за лучшую песню Беларуси на сайте телеканала ОНТ. Это показало интерес зрительской аудитории к творчеству белорусских исполнителей", - добавила пресс-секретарь.-0-