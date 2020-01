Определена очередность выступлений финалистов нацотбора на "Евровидение-2020"

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определена очередность выступлений финалистов национального отбора на конкурсе песни "Евровидение-2020". Жеребьевка прошла сегодня в Белтелерадиокомпании. Такая информация размещена в Telegram-канале АТН, сообщает БЕЛТА.

Порядок выступления артистов в финале национального отбора будет следующим:

1. NAPOLI - "Dоn't let me down",

2. Александра Захарик (Саша Захарик) - "Rocky Road",

3. Анастасия Вахомчик (Анастасия Малашкевич ) - "Invisible".

4. CHAKRAS - "La-ley-la",

5. Анастасия Гламозда - "Burning again",

6. Анастасия Развадовская - "Hello",

7. Ян Ярош - "Fire",

8. Анжелика Пушнова - "True Love",

9. Дарья Хмельницкая - "On Fire",

10. AURA - "Барані свае",

11. КейСи - "Chili Pepper",

12. Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич (VAL) - "Да вiдна".-0-