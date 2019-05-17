Определена вторая десятка финалистов "Евровидения-2019"

17 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Вторая десятка финалистов международного конкурса песни "Евровидение-2019" названа в Тель-Авиве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Второй полуфинал песенного шоу прошел 16 мая в Expo Tel Aviv. В итоге путевку в финал получили: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.
Кроме того, на главную сцену песенного форума в финальном шоу выйдут исполнители из Беларуси, Греции, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении. К ним также присоединятся представители стран "Большой пятерки": Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, и страны-хозяйки Израиля.Таким образом, в финальную борьбу включатся исполнители из 26 стран.
Финал песенного форума состоится 18 мая. Прямую трансляцию традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании -
Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3417 BYN
|2.34 BYN
|2.343 BYN
|USD
|2.0889 BYN
|2.087 BYN
|2.091 BYN
|RUB
|3.2378 BYN
|3.233 BYN
|3.24 BYN