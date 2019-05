Определена вторая десятка финалистов "Евровидения-2019"

17 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Вторая десятка финалистов международного конкурса песни "Евровидение-2019" названа в Тель-Авиве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй полуфинал песенного шоу прошел 16 мая в Expo Tel Aviv. В итоге путевку в финал получили: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Дункан Лоуренс (Нидерланды) с песней "Arcade"

Йонида Маличи (Албания) с песней "Ktheju tokës"

Джон Лундвик (Швеция) с песней "Too Late for Love"

Сергей Лазарев (Россия) с песней "Scream"

Чингиз (Азербайджан) с песней "Truth"

Leonora Песня (Дания) "Love Is Forever"

KEiiNO (Норвегия) с песней "Spirit in the Sky"

Лука Хенни (Швейцария) с песней "She Got Me"

Кроме того, на главную сцену песенного форума в финальном шоу выйдут исполнители из Беларуси, Греции, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении. К ним также присоединятся представители стран "Большой пятерки": Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, и страны-хозяйки Израиля.Таким образом, в финальную борьбу включатся исполнители из 26 стран.

Финал песенного форума состоится 18 мая. Прямую трансляцию традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24"

Определена первая десятка финалистов "Евровидения-2019" Первый полуфинал песенного шоу прошел 14 мая в Expo Tel Aviv. В итоге путевку в финал получили: Беларусь, Греция, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-