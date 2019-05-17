Определена вторая десятка финалистов "Евровидения-2019"

За все время участия в "Евровидении" Беларусь в шестой раз прошла в финал. "Я безумно рада, что в 16 лет представляю свою страну уже в финале. Для меня это огромная честь. И, конечно, сейчас я расслаблена и счастлива. При этом думаю, что в финале все будет круто", - сказала ZENА.