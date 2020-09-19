Организаторы "Евровидения" разработали 4 сценария его проведения в 2021 году

19 сентября, Минск / Корр. БЕЛТА/. После победы Дункана Лоуренса в Тель-Авиве в 2019 году Нидерланды должны были принять конкурс песни "Евровидение" в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести. Тем не менее, "Евровидение-2021" состоится в любом случае, сообщают организаторы на официальном сайте шоу. Для этого уже разработаны 4 возможных сценария его проведения.

При благоприятной эпидемической обстановке в мире "Евровидение" пройдет в привычном формате в арене "Ахой" в Роттердаме. Возможен также вариант, при котором зрители и участники будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

Еще один сценарий предполагает не только организацию социальной дистанции для зрителей, но также онлайн-выступления для тех артистов, которые не смогут выехать из своей страны.

Если же в Нидерландах объявят карантин, конкурс песни пройдет без зрителей и сопутствующих мероприятий, а все участники выступят дистанционно.

Утверждение окончательного варианта проведения шоу состоится в начале следующего года.-0-