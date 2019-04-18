Организаторы не намерены кардинально менять "Славянский базар в Витебске"

18 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" кардинально меняться не будет. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил директор фестиваля Глеб Лапицкий, который не так давно стал руководителем славянского форума, передает корреспондент БЕЛТА.
Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.
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