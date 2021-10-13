Оркестр Финберга принимает участие в акции "Майстры мастацтваў - дзецям"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси принимает участие в республиканской акции "Майстры мастацтваў - дзецям", которую проводит Министерство культуры и Мингорисполком. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

Цикл встреч заслуженного коллектива с творческой молодежью столицы стартует 18 октября в Минской детской музыкальной школе искусств №10 имени Евгения Глебова. Выступит биг-бэнд оркестра и его солисты - лауреаты республиканских и международных конкурсов. У юных музыкантов и их преподавателей будет возможность услышать произведения знаменитых белорусских и советских композиторов.

Такие же концерты состоятся в октябре и ноябре в детских школах искусств Минска № 5, 7, 8, 9, 11, 18 и Минском государственном музыкальном колледже имени М.И.Глинки.

"Нам всегда приятно встречаться с творческой молодежью. Мы готовим целый цикл концертов, которые посвящаем белорусским и советским композиторам. В их числе Евгений Глебов, Николай Аладов, Генрих Вагнер, Игорь Лученок. Наш коллектив делает все возможное, чтобы белорусское музыкальное наследие не было забыто новым поколением", - добавил Михаил Финберг.-0-