Оркестр Финберга выступит для учащихся музыкальных школ Минска

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси принимает участие в республиканской акции "Майстры мастацтваў - дзецям", сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

30 сентября оркестр выступит в столичной музыкальной школе №9, где будет звучать джаз. 1 октября струнный оркестр заслуженного коллектива ждут в музыкальной школе №10 имени народного артиста СССР Евгения Глебова на вечер памяти знаменитого белорусского и советского композитора, дирижера и педагога. У юных музыкантов и их преподавателей будет возможность услышать произведения "Галоп" и "Вечерний пейзаж" из "Полесской сюиты", "Адажио Розы" из балета "Маленький принц" и "Фантастический танец №5". Прозвучит также музыка Михала Клеофаса Огинского, Клода Дебюсси, Анриетты Ренье и Пола Петерсона.

"Я всегда с особым трепетом готовлюсь ко встрече с юными зрителями. Это очень важно с детства привить детям любовь к музыке. Надеюсь, что очередная встреча оркестра с учащимися музыкальных школ столицы пройдет в теплой, дружеской атмосфере и запомнится ребятам", - отметил маэстро.-0-