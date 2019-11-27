Оркестр Михаила Финберга 29 ноября даст большой концерт в Узде

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси выступит 29 ноября в городе Узда, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

Заслуженный коллектив приедет в Узду по приглашению местных жителей, которым очень понравилась программа ІІІ областного праздника искусств "Мелодыі ўздзенскай восені", прозвучавшая 20 сентября. Тогда были представлены творческие проекты "Станіслаў Манюшка на Міншчыне", "Перадаем эстафету юным талентам", "Песні і музыка - добрым сябрам".

На этот раз состоится большой концерт в 2-х частях. Первая познакомит зрителей с бессмертным творчеством знаменитого французского певца Джо Дассена. В исполнении солистов оркестра - лауреатов международных и республиканских конкурсов Натальи Тамело, Евгения Цимбалиста, Егора Шаранкова, Галины Громович, Руслана Мусвидаса, Александра Соловьева, Дмитрия Кочеровского, Татьяны Глазуновой прозвучат известные многим песни "Если б не было тебя", "Салют", "Елисейские поля", "Меланхолия" и другие. Вторая часть концерта посвящена памяти российской певицы Юлии Началовой. Будут исполнены 12 ее песен, в том числе "Бабье лето", "Формула любви", "Для тебя", "Гитара", "Мечта".

"Я рад в очередной раз выступать в Узде, где у нашего оркестра так много друзей, - отметил Михаил Финберг. - Я с большим удовольствием приглашаю всех на наш концерт. Уверен, мы не разочаруем нашего зрителя".-0-