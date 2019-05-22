Оркестр Михаила Финберга приглашает на праздник искусств "Музы Нясвіжа"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси приглашает 23-25 мая на XXIV праздник искусств "Музы Нясвіжа", сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

В первый день праздника искусств заслуженный любительский коллектив Беларуси Театр имени Уршули Радзивилл" Несвижского районного центра культуры покажет комедию по пьесе Жана-Батиста Мольера "Ён - мужык, а яна - паненка". 24 мая в Несвижской центральной районной библиотеке состоится творческая встреча Михаила Финберга с жителями древнего города "Год юбілея Станіслава Манюшкі", а в районном центре культуры пройдет концерт академической музыки "Нясвіж - крыніца натхнення Станіслава Манюшкі і яго аднадумцаў". Там же откроется художественная выставка "Краявіды Нясвіжа вачыма дзяцей".

Концерт "Рэлігійныя творы айчынных майстроў" состоится 25 мая в Несвижском Костеле Божьего Тела, концерт "Музыка беларускіх палацаў" - в театральном зале Дворцового ансамбля Несвижа. Завершится музыкальная акция в Несвижском центре культуры гала-концертом "Новае ў Нясвіжы".

"Мне особенно приятно выступать в этом регионе, поскольку я почетный гражданин Минской области и Несвижа. Для любого музыканта самая высокая оценка его творчества - заполняемость зала во время выступления. В Несвиже все наши концерты проходят с аншлагом. Я благодарен зрителям за преданность нашему оркестру и всегда стараюсь порадовать их новыми программами и проектами", - отметил маэстро.

Организаторами ХХIV праздника искусств "Музы Нясвіжа-2019" являются Министерство культуры, Минский областной исполнительный комитет, Несвижский районный исполнительный комитет и Национальный академический концертный оркестр Беларуси.-0-