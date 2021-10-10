"Осень в Заосье": в музее-усадьбе Мицкевичей пройдет литературно-музыкальный фестиваль

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературно-музыкальный фестиваль "Восень у Завоссі" пройдет 16 октября в музее-усадьбе Мицкевичей "Заосье" - филиале Государственного музея истории белорусской литературы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Посетители смогут ощутить атмосферу шляхетского двора второй половины XVIII века. Заосье - известное место в Беларуси, ведь здесь родился, был счастлив и оставил свое сердце один из величайших гениев человечества Адам Мицкевич. Интерьер самого музея, который детально воссоздает жизнь и быт белорусских шляхтичей, расскажет, как жили, о чем думали и мечтали представители семьи знаменитого поэта", - рассказали организаторы.

Гостей праздника ждут экскурсии по усадьбе, музыкальная программа, интермедии кукольного театра "Батлейка", историческая анимация и литературно-театральное действие. Помимо этого, гостям мероприятия предложат посетить ремесленническую ярмарку и художественный пленэр. Во время фестиваля будут работать интерактивные площадки, квесты, проводиться мастер-классы, дегустации и чаепитие. Начало в 12.00.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры совместно с Барановичским райисполкомом.

Музей-усадьба Адама Мицкевича восстановлен по рисункам Эдуарда Павловича и Наполеона Орды, открыт в 1998 году к 200-й годовщине со дня рождения поэта. Музейный комплекс представляет собой типичный шляхетский двор второй половины XVIII века. В центральной части расположен дом, рядом с ним амбар, недалеко - хлев и гумно. Комплекс - объект историко-культурного наследия Беларуси.-0-