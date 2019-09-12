Оскароносный фильм "Кожа" покажут на международном фестивале короткометражных фильмов в Минске

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оскароносный фильм "Кожа" покажут на IV Международном фестивале короткометражных фильмов "Киносмена", который пройдет в Минске 20-22 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы.

"В этом году в Минск приедет фильм американско-израильского режиссерского дуэта Гая Нэттива и Джейми Рея Ньюмана "Кожа", ставший обладателем самой престижной в мире кинематографической награды "Оскар". Картина рассказывает о по-прежнему актуальной в Америке проблеме расизма. "Кожа" будет показана в Минске лишь один раз - во время "Киносмены", - подчеркнули организаторы. - Картину стоит посмотреть и ради звездного актерского состава, в который входят Даниэль Макдональд, Джонатан Такер и Джексон Роберт Скотт".

"Киносмена" представляет работы белорусских и зарубежных кинематографистов. Профессиональное и зрительское жюри из почти 5 тыс. конкурсных картин из 130 стран отобрало 28 фильмов. Свое участие в качестве гостей фестиваля уже подтвердили режиссеры из России, Украины, Германии и Испании. Во время показов зрители и жюри во главе с Дмитрием Астраханом будут голосовать за работы, чтобы определить победителя.

Минский международный фестиваль короткометражных фильмов "Киносмена" - ежегодное культурное событие, которое проходит под патронатом Белорусского союза кинематографистов и одобрено Министерством культуры Беларуси.-0-