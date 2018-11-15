"Основано на реальных событиях" - тема 8-го фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Основано на реальных событиях" - тема 8-го Международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm, объявили организаторы сегодня на торжественной церемонии открытия форума в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы выбрали интересную, трендовую тему, которая во все времена остается популярной - "Основано на реальных событиях". Современные технологии позволяют каждому проявить себя в роли режиссера. Камера смартфона - это инструмент, с помощью которого можно зафиксировать и передать события реальной жизни такими, какие они есть. Сюжетом фильма может стать все что угодно - от повседневных ситуаций и человеческих переживаний до глобальных исторических явлений, главное, чтобы он был не более 10 минут. Как и прежде, лента может быть художественной или документальной, любого жанра", - рассказала начальник управления маркетинговых коммуникаций компании velcom Елена Бычкова.

По ее словам, благодаря международному статусу фестиваля, в конкурсных работах можно будет увидеть изображение реальной жизни в совершенно разных уголках мира. "Это станет необычным и ярким опытом как для зрителей, так и для самих участников. Традиционно приоритетом фестиваля остается поддержка национального кинематографа, поэтому при выборе победителей в номинациях, в том числе и Гран-при, предпочтение будет отдаваться белорусским работам. Также в этом году мы утверждаем новую специальную номинацию за "Лучший сценарий, основанный на реальных событиях". А победителей традиционно будет определять авторитетное жюри", - отметила Елена Бычкова.

Прием заявок на участие в форуме начнется 20 ноября, а завершится 29 декабря. Как и в прошлые годы, его участники будут состязаться за обладание Гран-при, а также первой, второй и третьей премий фестиваля. Обладатель Гран-при получит Br3 тыс., первого места - Br1 тыс. Кроме того, выберут победителя в номинации "Лучший байопик". Все победителя получат смартфоны партнера фестиваля компании Huawei.

Помимо конкурсной программы, фестиваль будет насыщен разными интересными событиями. Одним из них станет мастер-класс от режиссера, сценариста, драматурга Андрея Курейчика, а также вечеринка с участием российской актрисы, певицы, композитора и режиссера Дарьи Чаруши.

Итоги velcom Smartfilm 2018 подведут 31 января 2019 года.

Velcom Smartfilm - это стартовая площадка для тех, кто хочет заявить о себе в дальнейшем на более профессиональном уровне. "Наш фестиваль с каждым годом становится все более популярным, потому что, во-первых, современные мобильные устройства позволяют сейчас снимать тот контент, который тебе нравится, а во-вторых, мы предоставляем уникальную возможность проявить себя в качестве режиссера, возможно, для кого-то это становится стартом в профессиональную жизнь", - подчеркнула Елена Бычкова.

Фестиваль проводится компанией velcom при поддержке Министерства культуры Беларуси.-0-