От белорусских колыбельных до песен Queen - отбор на "Славянский базар" проходит в Могилеве

18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Региональный этап отбора на XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит сегодня во Дворце культуры области в Могилеве. Участниками стали более 40 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал заместитель директора по культурно-досуговой работе Дворца культуры области Сергей Бажков, на участие в отборочном этапе поступило много заявок. "В детской категории заявки подали 30 человек. Среди взрослых - 11. С учетом эпидситуации мы организовали соблюдение всех мер профилактики: обработка поверхностей дезсредствами, соблюдение социальной дистанции. На входе у всех посетителей проверяют температуру тела. Для нас важно, чтобы участники отборочного тура были в безопасности", - подчеркнул он.

В первой части отборочного тура на сцене выступают дети в возрасте от 8 до 14 лет. Ребята должны были исполнить две песни: одну на белорусском языке, другую - любую эстрадную, которая, по мнению конкурсанта, лучше всего отражает его мастерство. Во взрослом этапе отборочного тура участвуют молодые люди в возрасте от 18 лет до 31 года. Каждый из них также подготовил по две композиции.

Выступает Екатерина Клещенок

Одна из конкурсанток, Анна Цыганова, рассказала, что выбрала для исполнения совершенно разные песни. На белорусском языке 11-летняя участница спела "Спi, малы сакол". "Второй композицией я выбрала "We are the champions" группы Queen. Это совершенно разные песни, которые не только хорошо показывают мои вокальные данные, но и раскрывают меня как человека, - поделилась Анна Цыганова. - Первую я уже исполнила. Старалась не волноваться, потому что волнение всегда плохо сказывается на голосе. Перед выходом делала дыхательные упражнения. В зале благоприятная атмосфера, там только жюри. Конечно, хочется, чтобы все получилось и я прошла дальше. Мы много работали для этого".

Евгений Бердников занимается вокалом почти шесть лет. За плечами 11-летнего участника областные, республиканские и международные конкурсы. "Во время выступления я даже не волновался. Мы постарались выбирать сегодня песни для исполнения так, чтобы они не только показали мои способности, но и были близки мне по душе. Это очень важно, - отметил Евгений Бердников. - Подготовка к отборочному конкурсу шла почти месяц. Я много выступал, теперь уверенно чувствую себя на сцене и хочу показать все свои умения".

Мама юного исполнителя Олеся Бердникова рассказала, что тоже не волнуется за сына. "Когда он выступает, я не волнуюсь, я радуюсь за него. У нас вся семья музыкантов, вокалом профессионально занимается старший сын. Мы стараемся поддерживать детей. В будущем это пригодится: выступление на сцене придает уверенности в себе и своих силах. И если в детях есть талант, его всегда нужно поддерживать", - поделилась женщина.

Яна Лабадырева занимается вокалом уже три года. Юная исполнительница рассказала, что на сцене ей помогала поддержка мамы. "Сначала я немного волновалась, но смогла взять в себя в руки. Занимаюсь вокалом уже давно, к этому отборочному туру готовилась много: очень хочется пройти в финал. Со мной здесь мама, которая всегда поддерживает меня", - рассказала Яна Лабадырева.

Выступает Даниил Поляков

"У меня старший сын уже взрослый, он хоккеист. Я все его детство ездила с ним, завязывала шнурки на коньках всей команде. Теперь вот с дочкой на конкурсы ездим. Важно поддерживать детей во всех их начинаниях. Я уверена в том, что все дети талантливы, но им нужно помочь раскрыться", - поделилась Анна Лабадырева.

Ульяна Гладченко подготовила авторскую песню на белорусском языке, вторая композиция - из репертуара Барбары Стрейзанд. "Мы стараемся участвовать в разных конкурсах, потому что это хороший опыт. Подбирали песни, которые помогают раскрыть голосовые данные, показать характер. К выбору нужно относиться очень внимательно: то, что подходит одному человеку, может совсем не подойти другому", - рассказала юная солистка.

По словам Сергея Бажкова, могилевская земля богата талантами. "У нас очень много талантливых детей. Но для побед в разных конкурсах недостаточно только способностей. В области очень сильная школа педагогов по вокалу. Они воспитали не одно поколение именитых исполнителей, - рассказал Сергей Бажков. - Все участники отборочного этапа - и дети, и взрослые - это победители множества конкурсов, как белорусских, так и международных. Некоторые из них участвовали в телевизионных проектах разных стран. И все это большая и кропотливая работа самого исполнителя и его педагога".

Следующий региональный отборочный тур на XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" планируется провести в Борисове в начале декабря.-0-

Фото Олега Фойницкого

Выступает Анна Цыганова

Выступает Николь Есепкина

Выступает Диана Малыгина

Выступает Валерия Николаева

Михаил Екимов

Во время отбора

Во время подготовки к выступлениям