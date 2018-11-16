От берестяной грамоты до картин Пэна: в Витебске открылась выставка раритетных экспонатов

16 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске открылась выставка "100 рарытэтаў да 100-годдзя музея" в честь векового юбилея областного краеведческого музея, передает корреспондент БЕЛТА.

Витебский областной краеведческий музей

На выставке

На выставке представлены 100 уникальных предметов, которые с точки зрения исторической ценности, редкости и важности в полном объеме презентуют музей и его филиалы (Ратушу, Художественный музей и Музей истории частного коллекционирования). В экспозиции можно увидеть берестяную грамоту, Книгу привилегий города Витебска, японскую аркебузу XVI-XVII веков, рыцарский пояс, книгу "Евангелле" 1628 года, памятники нумизматики, коллекции камней и масонских атрибутов, картины Юделя Пэна, Ильи Репина и многое другое.

В витебском музее хранится более 217 тыс. предметов, поэтому отобрать из всего многообразия 100 экспонатов было непросто. "Работа над выставкой закончилась только сегодня утром, хотя планировалась ее завершить в начале недели. Надеюсь, выставка покажет все богатство наших фондов, подчеркнет кропотливость работы сотрудников музея и оставит приятные впечатления", - отметил директор краеведческого музея Глеб Савицкий.

Витебский областной краеведческий музей - один из старейших в Беларуси, был создан 12 ноября 1918 года. Первым директором стал Антон Бродовский. Кроме его собственной коллекции в фонды поступила значительная часть коллекций краеведа, коллекционера Вацлава Федоровича, эвакуированного в Витебск Виленского офицерского общества, ценные рукописи. После смерти витебского историка Алексея Сапунова в музей передали его архив и личные вещи. Тяжелые испытания выпали на долю учреждения культуры в годы Великой Отечественной войны, тогда многие предметы бесследно исчезли. Сегодня в фондах краеведческого музея хранится более 217 тыс. предметов, это второе по количеству экспонатов собрание в Беларуси. Музейные предметы из 30 коллекций охватывают период от архейской эры (4-2,5 млрд лет назад) до наших дней.

Праздничные мероприятия по случаю 100-летия областного краеведческого музея проходят в Витебске с 12 по 16 ноября. Завершится празднование векового юбилея торжественным концертом в Витебском музыкальном колледже имени И.Соллертинского.-0-

Фото Александра Хитрова