От кубизма до кубоквадрата: в НЦСИ открылась выставка Александра Малея

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Обратная информация. Форма. Объект. Пространство" Александра Малея открылась сегодня в Национальном центре современных искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Моя экспозиция посвящена духовной составляющей искусства. Дело в том, что лет 30 назад я как-то почувствовал, ощутил присутствие скрытого духовного мира. Это не мистическое, а интуитивное чувство, что кроме того, что мы видим, есть еще что-то. Тогда я стал искать форму, как это можно выразить. В первую очередь, я пришел к решению, что это должно быть в двух пространствах, если уж оно так ощущается. Это должна быть картина и объект, который существует в этой картине, но в другой ипостаси", - поясняет Александр Малей.

Вдохновил мастера Казимир Малевич и его "Черный квадрат". "Я взял и вывернул квадрат. Белый фон - это на самом деле не фон, а трансцендентный мир, по Малевичу, а сам квадрат - наша вселенная. Когда я его вывернул, тогда и получился кубоквадрат, двойное пространство", - отметил Александр Малей.

Художник создает живописные произведения в пространстве кубоквадрата, в котором станковая живопись становится объектом. Освобождая изображение станковой картины от фонового пространства, автор трансформирует его в среду в виде объекта или инсталляции. Выполненная на фанере форма вырезается, членится, а затем собирается на разном расстоянии друг от друга при помощи анкеров. Возникает ощущение объемного живописного объекта, самостоятельно живущего в среде.

"Благодаря расчленению на картину и объект я "подвязываю" зрителя, наблюдателя к участию в этом пространственном построении. В таком случае ему сначала необходимо посмотреть на объект, потом на картину и соединить это вместе. Таким образом через эти произведения можно дать зрителю возможность физически почувствовать присутствие нематериального мира", - рассказывает художник.

Проект "Обратная информация" разрабатывался с 1989-го по 2009 год. Используя пространственные и духовные открытия в супрематизме, художник создает персонифицированную концепцию пространства - кубоквадрат. Основными художественными средствами выражения становятся объекты и инсталляции, в которых художник соединяет картину и трехмерные объекты.

Одновременно с проектом "Обратная информация. Форма. Объект. Пространство" экспонируются работы Александра Малея из коллекции Национального центра современных искусств.

Познакомиться с пространством кубоквадрата Александра Малея можно по 2 мая.

Александр Малей - белорусский художник. Родился в деревне Садковщина Верхнедвинского района Витебской области. Учился на художественно-графическом факультете Витебского государственного педагогического института имени С.М.Кирова у Ивана Столярова, Григория Кликушина, Феликса Гумена. Выражал себя как художник-акварелист, автор ряда портретов, пейзажей и натюрмортов, в дальнейшем экспонируемых на республиканских и всесоюзных выставках в Беларуси, России, Азербайджане. С 1982 являлся членом Союза художников СССР. Примерно с середины 1980-х Александр Малей обращается к наследию европейского модернизма, русского авангарда и витебской школы 1920-х годов. Художник становится последователем Казимира Малевича, активно исследует супрематизм. В 1987 году он организовал неформальное творческое объединение "Квадрат", участники которого считали себя духовными преемниками витебского УНОВИСа.-0-