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07 марта 2021, 17:10

От волонтеров до ветеранов - фотовыставка "Женщины Гомеля" раскрывает душу горожанок

Фото из архива
Фото из архива

7 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка на холстах "Женщины Гомеля" открылась в областном центре, сообщила корреспонденту БЕЛТА организатор выставки и руководитель школы фотографии "За кадром" Анастасия Концевенко.

Экспозиция объединила портреты 20 гомельчанок из разных сфер жизни. Это работы выпускников пятого набора школы фотографии "За кадром".

"В свой итоговый проект ребята вложились по полной. Хотелось сделать что-то качественное, доброе, важное. Тщательно подошли к выбору героинь. Это девушки и женщины, которые многое делают, чтобы мир стал чуточку лучше. Каждый день, шаг за шагом, они совершают небольшие преображения в жизни города и гомельчан", - рассказала Анастасия Концевенко.

К примеру, более 20 лет вкладывает душу в культурную сферу Гомеля директор Картинной галереи Г.Х.Ващенко Людмила Шимбалева. Всегда работают на профилактику врач-педиатр Зоя Добыш, старший инспектор Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС Кристина Филимович и другие милые и деятельные гомельчанки. Для съемки лидера волонтерского движения по защите бездомных животных в Гомеле Светланы Лаппо доставили живой "реквизит" - рыжего котенка. Особым украшением проекта стала ветеран Великой Отечественной войны Аэлита Ивановна Самсонова.

С героинями работали визажисты, стилисты и команда фотографов. Тщательно был продуман образ для каждой из них. "Очень благодарна, что такие женщины согласились на наш эксперимент и потратили на нас немного самого ценного ресурса - своего времени. Нам были важны в первую очередь не их титулы, а то, насколько они делают мир вокруг лучше и добрее. Мы хотели показать каждую из них не только как человека дела, но и раскрыть душевную красоту", - подчеркнула организатор.

Героини и фотографы провели на съемочной площадке целый день. "Это было очень сложно, но такая колоссальная энергетическая отдача стоила такого результата. Каждая героиня подарила невероятные эмоции. Каждая из них обладает сильным характером, своей позицией по жизни и открытой душой. Сильные руководительницы, щедрые, с огромным жизненным опытом, с невероятным талантом, с огненными сердцами и пылающим взглядом - пока в городе столько людей с искренней верой в чистоту и доброту, Гомель в надежных руках. И на их фото стоит взглянуть. От них идет особое сияние, энергия, невозможная отдача, смелость, доброта и красота", - поделилась организатор.

Социальный проект "За кадром. Школа фотографии" - инициатива по обучению фотографии людей любого возраста, школа сценарного и литературного мастерства, а также курсы творческого развития подростков.-0-

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