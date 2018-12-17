Отрывной календарь 1938 года и новогодние игрушки советских времен представят в витебской ратуше

17 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Выставка елочных игрушек, открыток и новогодних атрибутов откроется 18 декабря в городской ратуше в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном краеведческом музее.
В экспозицию вошли 550 игрушек из коллекции Натальи Ковалевой, украшавших елки в квартирах советских людей с 1970-х по 1990-е годы, и новогодние атрибуты из фондов музея: тематические открытки того периода и разнообразные календари, самый старый из которых 1938 года. Также на выставке воссоздан интерьерный уголок "зала" 1980-х годов прошлого века: настольные и настенные часы, мебель, ковры, зимняя детская одежда, коньки, новогодняя елка - все, что поможет проникнуться культурой быта того времени.
"Елочные игрушки этой коллекционерки уже выставлялись в нашем музее. В преддверии зимних праздников зрители вновь смогут окунуться в волшебную атмосферу своего детства и детства своих родителей. Сохранить воспоминания более яркими помогут представленные на выставке детские игрушки, книжки, конфетные фантики, фотографии ребят у новогодних елок в костюмах, которые заботливо мастерили их мамы", - добавили в музее.-0-
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