Передвижная фотовыставка "Женское лицо Победы" открылась в Минске

4 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Передвижная фотовыставка "Женское лицо Победы" презентована сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

Экспозиция подготовлена Белорусским союзом женщин совместно с Музеем истории Великой Отечественной войны. Она посвящена женщинах-фронтовикам, труженицам тыла, чьи имена вписаны в историю Великой Победы.

Как отметила на презентации председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, около 70 тыс. женщин принимали участие в партизанском движении и подпольной работе на оккупированной территории Беларуси (около 19% от общего числа партизан). Они были связными и разведчиками, подрывниками и медицинскими сестрами. На их плечах лежала практически вся хозяйственная деятельность в партизанских зонах. 6 женщин были комиссарами и 2 - начальниками штабов партизанских формирований. 570 женщин-врачей и более 2 тыс. представительниц среднего медицинского персонала действовали в партизанских отрядах. 9 женщин - участниц партизанского движения и подпольной работы в Беларуси удостоены звания Героя Советского Союза, 4 из них - посмертно.

С передвижной выставкой "Женское лицо Победы" и экспозицией Музея истории Великой Отечественной войны ознакомились участницы мотопарада, который был организован БСЖ и женским мотоклубом AnGirls.

Как планируется, 9 мая передвижная выставка разместится в столичном Лошицком парке, а затем будет представлена в регионах страны.-0-

Фото Рамиля Насибулина