Переплет из шелковой нити и французская мраморная бумага: арт-книгу "Ясон" презентуют в НББ

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке в НББ презентуют арт-книгу "Ясон" - произведение современного изобразительного и книжного искусства. Мероприятие пройдет 25 января в музее книги Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
Арт-книга "Ясон" - результат совместного проекта белорусского художника-графика, члена Белорусского союза художников Федора Шурмелева и греческого поэта, коллекционера Кристоса Гианакоса. Издание посвящено древнегреческому мифу о путешествии Ясона и аргонавтов за золотым руном. В нем художник переосмысливает древнегреческую мифологию в сложной технике офорта.
"Книга содержит восемь стихотворений и восемь офортов к ним, которые напечатаны на итальянской фабрианской бумаге. Для переплета использовалась шелковая нить, а для форзаца - французская мраморная бумага ручной работы", - отметили организаторы.
В экспозиции гости смогут увидеть саму книгу, восемь офортов и матрицы. Работа над проектом велась больше года. Книга вышла тиражом 20 экземпляров.-0-