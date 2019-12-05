Персональная выставка Шраги Царфина в Беларуси - это возвращение на историческую родину - внук художника

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка Шраги Царфина в Беларуси - это возвращение его на историческую родину, отметил в беседе с журналистами внук художника Ив Дюлак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Персональная выставка Шраги Царфина в Беларуси - это возвращение моего деда на свою историческую родину. Это уже мой третий визит в Беларусь, и я каждый раз открываю что-то новое. И я не зря привез в этот раз с собой свою дочь, - сказал Ив Дюлак. - Я имел счастье вырасти среди работ Царфина в его мастерской, но редко видел такое количество работ одновременно, как на этой выставке".

Внук художника отметил, что ему приятно такое отношение белорусской публики к творчеству Царфина. "Наша семья признательна Беларуси за то, что здесь любят творчество моего деда. Мы очень гордимся этим, и нам это очень приятно", - подчеркнул Ив Дюлак.

Персональная выставка "Шрага Царфин. Ведущий к свету" впервые пройдет в Национальном художественном музее Беларуси. Торжественное открытие проекта, организованного к 120-летию со дня рождения художника, состоится сегодня.

На выставке белорусской публике впервые представят собрание произведений Шраги Царфина из коллекции группы компаний А-100, приобретенных у наследников творца в 2019 году, и частных коллекций. Цель выставочного проекта - сделать белорусское искусство доступным и близким для каждого, интегрировать его в тот культурный код, который объединит разных людей, живущих в Беларуси и за ее пределами.

Для посетителей выставка откроется 6 декабря и продлится до 19 февраля 2020 года. Проект приурочен к 120-летию со дня рождения художника.-0-

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