Первой изданной в Беларуси книге исполнилось 500 лет

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка, посвященная 500-летию первой книги, изданной на белорусских землях, представлена в Национальной библиотеке, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На выставке "Сквозь века", посвященной 500-летию "Малой подорожной книжки" Франциска Скорины, представлены работы студентов, магистрантов и преподавателей, выполненные в технике высокой печати и компьютерной графики.

Большинство работ - реконструкция первого титула "Малой подорожной книжки", который не сохранился до нашего времени, но воссоздается благодаря использованию своеобразного шрифта и композиции издания XVI века, остальные работы - результат экспериментов по созданию новых шрифтовых начертаний по образцу страниц "Малой подорожной книжки".

Современные технологии, возможности компьютерной графики и цифровой печати дали художникам широкий простор для самовыражения. Впечатляет разнообразие вариантов написания и создания шрифтовых композиций.

"Графические и образные эксперименты с историческими формами шрифтов при сохранении характерных особенностей "Малой подорожной книжки", стилистики времени, скориновской эстетики, декоративных особенностей и находок первопечатника - дань уважения юбилею белорусского книгопечатания и значительный вклад в развитие шрифтовой культуры Беларуси", - отметили в музее.

Экспозицию дополнили издания, посвященные деятельности белорусского первопечатника, исследования и факсимиле уникального сборника для путешественников, а также открытки из серии "Мастацкая Скарыніяна" из фонда библиотеки.

В открытии выставки приняли участие заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша, проректор Белорусской государственной академии искусств Андрей Василевский и декан факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства БГАИ, член Белорусского союза художников Всеволод Свентоховский.

"Знаковое событие в культурной жизни страны через века вдохновляет современное белорусское книгопечатание и искусство на творческий отклик, энтузиазм, развитие и процветание", - подчеркнули в учреждении культуры.

Выставка "Сквозь века", посвященная 500-летию "Малой подорожной книжки", организована Национальной библиотекой Беларуси совместно с Белорусской государственной академией искусств.

Посетить выставку можно будет до 1 апреля.-0-