Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 5 июля 2021
Минск Малооблачно +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:42 Минздрав убрал излишнюю детализацию при учете использованных ампул из-под наркотиков Общество
20:28 Англия планирует окончательно снять коронавирусные ограничения В мире
20:10 Первозданную красоту Беларуси представили на выставке Николая Мищенко в Президентской библиотеке Культура
19:53 Самую древнюю неандертальскую статуэтку обнаружили на севере Германии В мире
19:43 Цена нефти марки Brent поднялась выше $77 за баррель впервые с октября 2018 года В мире
19:31 Лесхозы готовы в кратчайшие сроки разработать поврежденные ветровалом насаждения - Минлесхоз Общество
19:02 Еще четыре Telegram-канала признаны экстремистскими Происшествия
18:33 Четыре человека погибли во время стрельбы на футбольном матче в Мексике В мире
18:21 В Беларуси с 6 июля повышаются цены на автомобильное топливо Экономика
18:04 В Солигорске автомобиль насмерть сбил мотоциклиста Происшествия
18:04 Легкоатлетка Ирина Жук выиграла бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции Спорт
17:53 Нацбанк об изменениях в валютном законодательстве - комментарий Экономика
17:19 На трассе Минск-Мядель бетономешалка столкнулась с автобусом Происшествия
17:02 Пара из Борисова задержана за распространение наркотиков Происшествия
17:00 Власти Кубани поручили подготовиться к эвакуации людей из подтопленных районов В мире
16:56 Могилевский зоосад организовал благотворительную акцию для детей центра паллиативной помощи Регионы
16:53 Прокуратура Лидского района возбудила уголовные дела за оскорбление Президента и представителей власти Происшествия
16:46 ФОТОФАКТ: В Минске участницу ВОВ поздравили с 100-летием Регионы
16:28 Скрининговый центр по выявлению онкозаболеваний планируют создать в Пинске Регионы
16:23 В Могилеве нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ Происшествия
16:23 Пожилой рыбак утонул в Столинском районе Происшествия
16:16 На выездном заседании Совета Республики в Полоцке рассмотрели вопросы оздоровления нации Общество
16:14 Могилевский областной театр кукол анонсировал спектакли на свежем воздухе Культура
16:07 Житель Гродненского района после ссоры пытался поджечь сожительницу Происшествия
16:05 В Польше 5 детей пострадали при столкновении автобуса с военным автомобилем В мире
15:53 В Минске с 6 июля изменится движение двух автобусов Регионы
15:43 В Сморгонском районе несовершеннолетний сорвал госфлаг - дело направлено в суд Происшествия
15:40 Парень в наушниках попал под поезд в Минске Происшествия
15:34 МГУ перестал допускать к работе не прошедших вакцинацию от COVID сотрудников В мире
15:27 Компания из Кобрина получила большие сроки за незаконный оборот психотропов Происшествия
Все новости
Все новости
Культура
05 июля 2021, 20:10

Первозданную красоту Беларуси представили на выставке Николая Мищенко в Президентской библиотеке

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Год народного единства"
Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше
В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная выставка Николая Мищенко "Родных просторов красота" открылась сегодня в Президентской библиотеке, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Выставка художника-живописца, члена Белорусского союза художников и Белорусского союза дизайнеров Николая Мищенко экспонируется в рамках мероприятий, приуроченных к Году народного единства.

"Автор много путешествует и без устали запечатлевает на своих холстах неповторимую природу стран, где оказывается по зову своего сердца. Однако именно пейзажи родной Беларуси восхищают Николая Мищенко сильнее всего, позволяя ему творить настоящее искусство, а верные кисти и краски помогают с уникальной точностью передавать в живописных работах испытанные чувства и эмоции, которые с головой захватывают каждого зрителя его картин", - отметили организаторы.

Экспозиция выступает в роли своеобразного признания в любви родной Беларуси, ее самобытным сельским местечкам, глубоким рекам и густым лесам, хранящим в себе отголоски давно ушедших времен. "Подобно сильному и глубоко личному признанию в своих чувствах, картины Николая Мищенко написаны в спокойной и умиротворяющей манере, которой способствуют и чуть приглушенная цветовая гамма, и обилие природных пейзажей, которые гармонично соседствуют с видами знакомых белорусских городов и изысканно нарисованными натюрмортами", - подчеркнули в библиотеке.

На картинах Николая Мищенко можно с легкостью узнать города и местечки, где наверняка побывал каждый белорус. Среди них река Неман и ее приток Усса, городской поселок Ивенец и агрогородок Дукора, Поставы и Осиповичи.

"Выставка состоит из множества художественных "высказываний" о Беларуси, каждое из которых хранит в себе частичку души ее автора. Через свои работы художник предлагает всем и каждому остановиться на несколько мгновений и насладиться первозданной красотой белорусских просторов, которые испокон веков объединяли наш народ и вдохновляли сотни и тысячи творцов на создание своих лучших произведений", - рассказали организаторы.

Николай Мищенко родился в Могилеве, окончил художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института (сейчас - Витебский государственный университет имени П.М.Машерова). Живописец является участником многочисленных художественных выставок, лауреатом премии Союза русских художников "За вклад в развитие реалистического искусства". Его работы находятся в Национальном художественном музее, музее современного искусства в Минске, Могилевской художественной галерее имени Масленникова, Пуховичском районном краеведческом музее, а также в частных коллекциях разных стран.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка живопись
Новости рубрики Культура
Фото театра Могилевский областной театр кукол анонсировал спектакли на свежем воздухе
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Обновленный ДК Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше
"Мой родны кут" в картинах Анатолия Желудко представили на выставке в Бресте
Спектакль"Паўлінка". Фото из архива Спектакль "Паўлінка" Национального академического театра покажут в Могилеве 6 июля
Михаил Финберг. Фото из архива Оркестр Михаила Финберга проведет 3 июля фестиваль искусств в Мстиславле
Главное
О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике - выступление Лукашенко у Кургана Славы
Нацбанк о финансовой стабильности и устойчивости к внешним вызовам
На выездном заседании Совета Республики в Полоцке рассмотрели вопросы оздоровления нации
Победитель конкурса "Minsk World" получит 2000 рублей! А вы уже участвуете?
Топ-новости
Нацбанк об изменениях в валютном законодательстве - комментарий
Польское агентство аэронавигационных услуг заявило о падении доходов после запрета полетов над Беларусью
Валерий Бельский: Эпидемия глупости? - комментарий
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 июля
Минздрав убрал излишнюю детализацию при учете использованных ампул из-под наркотиков
В Беларуси с 6 июля повышаются цены на автомобильное топливо
Легкоатлетка Ирина Жук выиграла бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции
Лесхозы готовы в кратчайшие сроки разработать поврежденные ветровалом насаждения - Минлесхоз
За сутки в Беларуси зарегистрированы 614 пациентов с COVID-19, выписаны 488
Щекин: Запад стал применять инверсионные методы по разрушению Беларуси
Умер режиссер Владимир Меньшов
На ЦТ по математике 100 баллов набрали 26 абитуриентов
Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона
Заседание Совета ЕЭК пройдет 7 июля
Спорт должен быть свободен от политики - евродепутат о замене флагов во время ЧМ по хоккею в Риге
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.