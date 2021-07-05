Первозданную красоту Беларуси представили на выставке Николая Мищенко в Президентской библиотеке

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная выставка Николая Мищенко "Родных просторов красота" открылась сегодня в Президентской библиотеке, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Выставка художника-живописца, члена Белорусского союза художников и Белорусского союза дизайнеров Николая Мищенко экспонируется в рамках мероприятий, приуроченных к Году народного единства.

"Автор много путешествует и без устали запечатлевает на своих холстах неповторимую природу стран, где оказывается по зову своего сердца. Однако именно пейзажи родной Беларуси восхищают Николая Мищенко сильнее всего, позволяя ему творить настоящее искусство, а верные кисти и краски помогают с уникальной точностью передавать в живописных работах испытанные чувства и эмоции, которые с головой захватывают каждого зрителя его картин", - отметили организаторы.

Экспозиция выступает в роли своеобразного признания в любви родной Беларуси, ее самобытным сельским местечкам, глубоким рекам и густым лесам, хранящим в себе отголоски давно ушедших времен. "Подобно сильному и глубоко личному признанию в своих чувствах, картины Николая Мищенко написаны в спокойной и умиротворяющей манере, которой способствуют и чуть приглушенная цветовая гамма, и обилие природных пейзажей, которые гармонично соседствуют с видами знакомых белорусских городов и изысканно нарисованными натюрмортами", - подчеркнули в библиотеке.

На картинах Николая Мищенко можно с легкостью узнать города и местечки, где наверняка побывал каждый белорус. Среди них река Неман и ее приток Усса, городской поселок Ивенец и агрогородок Дукора, Поставы и Осиповичи.

"Выставка состоит из множества художественных "высказываний" о Беларуси, каждое из которых хранит в себе частичку души ее автора. Через свои работы художник предлагает всем и каждому остановиться на несколько мгновений и насладиться первозданной красотой белорусских просторов, которые испокон веков объединяли наш народ и вдохновляли сотни и тысячи творцов на создание своих лучших произведений", - рассказали организаторы.

Николай Мищенко родился в Могилеве, окончил художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института (сейчас - Витебский государственный университет имени П.М.Машерова). Живописец является участником многочисленных художественных выставок, лауреатом премии Союза русских художников "За вклад в развитие реалистического искусства". Его работы находятся в Национальном художественном музее, музее современного искусства в Минске, Могилевской художественной галерее имени Масленникова, Пуховичском районном краеведческом музее, а также в частных коллекциях разных стран.-0-