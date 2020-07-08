Первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны презентовали в Минске

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую книгу "Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех" презентовали в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Акция по созданию народной летописи была инициирована Национальной академией наук в марте и сразу же нашла большой отклик среди белорусов. Мы собираем материалы, воспоминания, документальные свидетельства, фотоснимки, связанные с участниками войны. Любой желающий может прислать эти материалы в Институт истории НАН, где проводится их научная обработка, формируется электронная база. Сегодня мы представляем первый результат уникального проекта - книгу. В перспективе надеемся создать еще и отдельный сайт", - сказал директор Института истории НАН Вячеслав Данилович.

Он объяснил необходимость проведения подобной акции тем, что с каждым годом становится все меньше непосредственных участников событий войны, при этом не прекращаются попытки искажений и фальсификаций. "Для нас крайне важно сохранить историческую память о том, что именно советский народ вынес на себе основную тяжесть Победы в войне. Чтобы прочувствовать, что тогда происходило, нужно обратиться к истории каждой семьи", - отметил ученый.

В первую книгу народной летописи вошли 40 материалов, которые поступили в Институт истории раньше других. Как правило, в одном материале идет речь о вкладе нескольких людей в Победу, поэтому в издании в целом представлены около 60 участников войны. "Акция долгоиграющая, сбор материалов продолжается. Их можно направлять по электронной или обычной почте либо принести прямо в институт. На сегодня к нам поступило уже более 200 обращений, в том числе из России", - добавил Вячеслав Данилович.

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