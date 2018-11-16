Первые делегации детского "Евровидения-2018" прибудут в Минск 17 ноября

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые делегации международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" прибудут в Минск 17 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Делегации стран - участниц детского "Евровидения-2018" прибудут в белорусскую столицу 17-18 ноября. К репетициям участники конкурса песни приступят 20 ноября. Сейчас на главной сцене в "Минск-Арене" проходят репетиции с техническими дублерами, которые на время заменяют реальных исполнителей", - рассказали в пресс-службе.

Торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" состоится 19 ноября в Национальном выставочном центре "Белэкспо" и станет началом большой Евронедели. Всем 20 делегациям стран-участниц предстоит пройти по красной дорожке и поделиться впечатлениями с журналистами. В церемонии примут участие более 300 человек. В их числе сами конкурсанты и сопровождающие их делегации, приглашенные гости, волонтеры, белорусские и зарубежные журналисты.

"Официальный старт Евронеделе дадут председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд. Ведущими грандиозного праздника станут Денис Дудинский и Анна Квилория. Ведущие программы "Добрай раніцы, Беларусь!" и проекта "Телеутро" пообщаются с юными артистами на красной дорожке", - отметили в Белтелерадиокомпании.

Телеверсию торжественной церемонии открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" сразу после "Панорамы" покажут каналы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Также ее можно будет увидеть на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by. Кроме того, все подробности о детском конкурсе песни можно узнать из "Дневников Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а по воскресеньям в большом формате в 20.15.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС). Страну на конкурсе в этом году представит Даниэль Ястремский. Он исполнит композицию "Time".-0-