Первый национальный канал радио вновь откроет "Маладыя таленты Беларусі"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио готовится к приему заявок на участие в IX Республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты Беларусі", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Традиционно в творческом состязании участвуют лауреаты республиканских и международных конкурсов, воспитанники столичных и региональных музыкальных школ и студий, средних специальных и высших музыкальных учебных заведений. В этом году конкурс имеет ряд особенностей. Подробности вскоре появятся в Telegram-канале Первого национального канала Белорусского радио", - сказали в пресс-службе.

За период проведения радиоконкурса в нем приняли участие около 2 тыс. юных дарований со всей страны. Лауреаты радиоконкурса неоднократно отмечались специальным фондом Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. В разные годы призерами конкурса становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи и другие теперь уже известные артисты.-0-