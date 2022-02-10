Петришенко: необходимо сохранить историческую правду и донести ее до потомков

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам необходимо сохранить историческую правду и донести ее до потомков. Такую точку зрения на заседании итоговой коллегии Министерства культуры выразил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говоря о проведении Года исторической памяти, нельзя не затронуть работу музейных учреждений как хранителей и проводников нашего исторического наследия. Ведь неслучайно в проект Конституции Республики Беларусь включены нормы об обеспечении государством сохранения исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Убежден, что в наше время, когда делаются попытки переписывания истории, искажения и замалчивания отдельных эпизодов той великой войны, данная норма жизненно необходима. Мы должны сохранить историческую правду и донести ее до потомков. Такая задача поставлена главой государства, и в ее реализацию должны включиться все наши музейные учреждения, начиная от наших ведущих и заканчивая школьными", - отметил Петришенко.

Он добавил, что музеи должны не просто участвовать в мероприятиях Года исторической памяти, но и в сотрудничестве с Национальной академией наук просвещать жителей Беларуси.

"Необходимо не просто участие музейных учреждений в мероприятиях Года, а выполнение ими совместно с Национальной академией наук Беларуси ведущей роли по просвещению, распространению знаний, достоверных сведений и фактов об историческом прошлом Беларуси, становлении и развитии белорусской государственности. История края, история создания организаций и ведомств, вклад известных земляков - вся информация о малой родине, собираемая и сохраняемая региональными музеями, также должна быть включена в экскурсионные программы, познавательные и иные разнообразные проекты совместно с учреждениями образования и различными организациями", - пояснил заместитель премьер-министра.

Петришенко считает, что белорусским музеям необходимо идти в ногу со временем и развивать новые формы работы. Не менее важно, по мнению заместителя, развивать маркетинговые стратегии, которые позволят привлечь посетителей.

"Не могу не сказать, что в Год народного единства деятельность наших музейных учреждений была, мягко говоря, мало заметна. Я жду от руководителей республиканских учреждений более активной деятельности. Развивайте и обновляйте новые формы работы, такие как дистанционные и виртуальные услуги, к активному введению которых нас подтолкнула пандемия. Не стоит забывать и об интерактивных выставках в самих музеях. Каждому учреждению необходимо выстраивание маркетинговой стратегии. От этого зависит сохранение интереса посетителей и эффективность донесения знаний и информации", - сказал Игорь Петришенко.-0-