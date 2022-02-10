Петришенко: важно сохранить историко-культурное наследие страны

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранить историко-культурное наследие страны. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства культуры сказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Год исторической памяти хочется обозначить важнейшую для сферы культуры тему охраны историко-культурного наследия. Историко-культурное наследие как концентрация и отображение исторической памяти является основой формирования самосознания белорусов и позволяет обеспечить преемственность духовных ценностей. На восстановление историко-культурных ценностей ежегодно выделяются средства из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства и в рамках Государственной инвестиционной программы. Также выделяются средства на капитальные и текущие ремонты", - сообщил Петришенко.

Он отметил, что Министерству культуры в сотрудничестве с облисполкомами необходимо определить фронт работ на тех объектах, восстановление которых требует самых срочных решений.

"Полагаю, что Министерству культуры вместе с облисполкомами необходимо еще раз провести ревизию этих объектов, определить объемы, виды работ и источники финансирования на объектах, требующих принятия неотложных мер. Определите объекты, к восстановлению которых мы можем привлечь инвесторов, принимайте иные меры. Я считаю, что в Год исторической памяти как никогда актуально выработать системные решения, которые позволят сохранить наше историческое наследие и полностью использовать потенциал объектов", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Петришенко добавил, что принятие решений об историко-культурных ценностях особой категории находится в полномочиях областных исполнительных комитетов и Минского городского исполнительного комитета.

"В проекте закона Республики Беларусь, направленном на корректировку Кодекса о культуре, предусмотрена передача полномочий по принятию решений в отношении историко-культурных ценностей категории 3 на уровень облисполкомов, Минского горисполкома. Полагаем, что это позволит упростить принятие решений о проведении ремонтно-реставрационных работ на недвижимых материальных историко-культурных ценностях и в определенной мере дебюрократизировать эту сферу деятельности", - подытожил заместитель премьер-министра.-0-

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