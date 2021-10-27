Петришенко: "Славянский базар в Витебске" в 2022 году планируется провести с 14 по 17 июля

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в 2022 году планируется провести с 14 по 17 июля. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед заседанием организационного комитета по подготовке и проведению данного мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня состоится заседание постоянно действующего организационного комитета по проведению нашего международного брендового фестиваля "Славянский базар в Витебске", где мы подведем его итоги. Три месяца - это уже достаточный период времени, чтобы посмотреть, как мы сработали в творческом и финансовом плане, а также с точки зрения преображения города. Конечно же, обсудим подготовку к очередному фестивалю, который пройдет в 2022 году. Мы планируем, что приблизительные даты его проведения будут с 14 по 17 июля", - рассказал Игорь Петришенко.

Заместитель премьер-министра сообщил, что в 2022 году помимо традиционных мероприятий фестиваля большое внимание будет уделяться проведению музыкальных конкурсов среди молодых исполнителей и детей.

"В поле зрения будет находиться обстоятельная подготовка наших конкурсантов, которые должны представлять интересы нашей страны в рамках этого международного конкурса. В предыдущем фестивале участвовали представители 32 стран, то есть статус международного фестиваля абсолютно сохраняется, мы даже прирастаем новыми странами. В прошлом фестивале впервые принимал участие Эквадор. Всех, кто едет к нам с добрыми помыслами и творческими проектами, мы с радостью принимаем на "Славянском базаре", - подчеркнул он.

Важнейшим элементом также является подготовка инфраструктуры города и новых проектов для привлечения молодежной аудитории. "Сложившиеся жизнью и практикой традиции должны постепенно передаваться молодому поколению, а чтобы им было действительно интересное, мы будем готовить новые проекты, чтобы каждый человек, каждый белорус нашел что-то интересное для себя в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Конечно же, мы будем развивать и проект "Союзное государство приглашает" - это наш белорусско-российский бренд, который тоже будет прирастать новыми идеями", - отметил заместитель премьер-министра.

По его мнению, в концерте мастеров искусств Республики Беларусь должны появляться новые имена и артисты. "Очень важно, чтобы наша страна, как мощная держава, поддерживающая свое искусство, развивалась в этом плане и дальше, прирастала новыми подходами и идеями в рамках "Славянского базара", - подчеркнул Игорь Петришенко.-0-

Петришенко: нужно повышать уровень подготовки белорусских конкурсантов "Славянского базара в Витебске"

Фото Максима Гучека