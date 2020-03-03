Пианист-левша выступит на днях Франкофонии в Бресте

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Виртуозный французский пианист, специалист по исполнению произведений, написанных для левой руки, Максим Зеккини выступит 6 марта в Брестской областной филармонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в почетном консульстве Франции в Бресте.

Программа фортепианного концерта "От Моцарта до музыкальной комедии наших дней" включает произведения для левой и двух рук. В частности, в исполнении Максима Зеккини прозвучат ноктюрн Фредерика Шопена, мизерере для левой руки Джузеппе Верди, романс "Лунный свет" Клода Дебюсси, отрывок из концерта для левой руки Мориса Равеля. Также публика услышит фантазию ре-минор Вольфганга Амадея Моцарта, сюиту Леонарда Бернстайна из мюзикла "Вестсайдская история", музыку Мишеля Леграна к кинофильму "Шербургские зонтики".

Музыкант и композитор Максим Зеккини родился в Париже, с отличием окончил Лионскую высшую Национальную консерваторию музыки. Лауреат многочисленных международных фестивалей и конкурсов, он выступал во Франции, Италии, Австрии, Германии, Великобритании, Республике Корея, Китае, Японии, Монголии, ЮАР, Кении, Уганде, Замбии, Зимбабве. В его дискографии восемь CD, которые войдут в будущую антологию из композиций для левой руки (сольная игра на фортепиано, концерты и камерная музыка).

Концерт в Брестской областной филармонии организован посольством Франции в Беларуси при поддержке компаний СООО "Системные технологии" и ООО "Шнейдер Электрик Бел" и является одним из главных мероприятий дней Франкофонии в Беларуси в этом году.-0-