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09 сентября 2021, 11:42

Пять литераторов Гомельской области стали лауреатами премии имени Кирилла Туровского

Во время вручения премий
Во время вручения премий

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пять поэтов и писателей стали лауреатами литературной премии Гомельского облисполкома имени Кирилла Туровского. Торжественная церемония награждения прошла сегодня в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей, передает корреспондент БЕЛТА.

В зале торжественных приемов собрались руководство области, творческая интеллигенция, а также гости - писатели из России и Украины.

На церемонии председатель Гомельского облисполкома Геннадии Соловей отметил: отрадно, что представители писательского цеха Беларуси, России и Украины вместе обсуждают серьезные темы - как воспитывать детей, как не забывать о событиях прошлого, как не терять глубокие корни, которые веками помогали славянам мирно, счастливо, в добрососедстве жить на своей земле. "Сегодня такие встречи особенно важны, потому что не все в обществе понимают просветительскую, воспитательную роль художественного слова, которое обеспечивает государственную безопасность в духовной сфере страны", - убежден Геннадий Соловей.

Он обратил внимание, что литераторы области продолжают традиции и переживают за судьбу народа, его культуру и язык. "Да, мы в Беларуси стараемся не потерять книгу. Для этого в стране создано немало. Например, проведение Дня белорусской письменности. В следующем году этот праздник пройдет в Добруше", - подчеркнул председатель облисполкома. Он добавил, что облисполком разными путями стремится поддерживать таланты. В том числе в формате премии, чтобы был стимул создавать высокохудожественные произведения. "На сегодня литературную премию имени Кирилла Туровского получили более 40 авторов, а их книги нашли путь к читателю", - добавил Геннадий Соловей и вручил заслуженные награды лауреатам этого года.

Так, в номинации "Открытие года" премия присуждена Наталье Шестаковой и Максиму Шестакову за произведение "Каков я, или Петькины уроки". "Путешествие Василисы в страну Букварию" Лидии Долбиковой названо лучшим в "Детской литературе".

Лауреатом в номинации "Поэзия" стал Изяслав Котляров за сборник "Мое духовное пространство". "Премия - это эстафета духовности от прежних лет. Нынешнее время называют ковидным, санкционным, но это наше время, и прожить его надо достойно, сохранив духовность", - убежден автор. Лауреат отметил, что в Гомельской области большое духовное, историческое наследие, и многое делается, чтобы это наследие, память о прошлом сберечь. Как пример он назвал созданный мемориал "Ола" в Светлогорском районе на месте сожженной в годы войны одноименной деревни.

Изяслав Котляров рассказал, что в его книге под одной обложкой объединены летописные поэмы о замках Беларуси, геральдические сонеты о поселках, городах, имевших Магдебургское право, документальные поэмы об Оле, об операции "Баргатион" и другие произведения.

Лучшая "Публицистика и литературная критика", по мнению экспертной комиссии, у Олега Ананьева в произведении "На палитре - радуга судьбы". В номинации "Проза" победа присуждена Валентине Кадетовой-Арестовой за "Лякарства ад стомы".

Председатель областного отделения ОО "Союз писателей Беларуси" Владимир Гаврилович обратил внимание, что написать качественно произведение - это одно, а вот донести его до читателя именно через книгу - это другое и самое желаемое для каждого писателя. "Именно такую поддержку и оказывает конкурс рукописей и его апогей - премия и издание книги", - сказал он. По его словам, все номинанты прошлых лет и сегодняшние активно работают над тем, чтобы любовь к книге и чтению не исчезала.

Теплые слова приветствия адресовали организаторам премии и мастерам слова гости из России и Украины. Так, руководитель делегации Союза писателей России, заместитель председателя правления - генеральный директор Союза писателей России Василий Дворцов напомнил, что пока существует язык, существует народ. "И поэтому нужно беречь язык, литературу. Литература формирует общество. Понятия добра и зла, чести и бесчестия, светлого и темного - это все закрепляется в человеке, начиная со сказок и заканчивая романами, которые он прочитывает. И когда есть единая литературная прочитанная база, то мы друг друга понимаем, где бы мы ни находились", - сказал Василий Дворцов. По его мнению, писатель - это всегда миротворец.

Председатель правления Союза писателей Украины Анатолий Мироненко добавил, что сегодня писатели зачастую выполняют еще и важную функцию налаживания, сохранения тесных связей, дружеских отношений между народами Беларуси, Украины, России. "И это не по указке, а идет изнутри, из души", - заключил он.

Литературную премию имени Кирилла Туровского вручили уже в девятый раз. Как было отмечено, в этом году награждение проходит в рамках регионального фестиваля литературы, культуры, искусства и народных традиций "На земле Кирилла Туровского". Также сегодня в Гомельском регионе стартует ХVI Международный фестиваль-праздник "Славянские литературные дожинки".-0-

Фото Сергея Холодилина

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