Пять выставочных проектов открываются во Дворце искусства

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке Дворца искусства сегодня открываются пять выставочных проектов. Об этом заявила во время пресс-конференции "Национальная художественная школа в контексте исторической памяти и в современном развитии" первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один из наших замечательных проектов "Графика года" существует вот уже пять лет и каждый год, когда он представлен на одной из республиканских или областных площадок, вызывает огромный интерес", - рассказала Наталья Шарангович. С "Графикой года" будут соседствовать скульптуры. "Мы неслучайно объединили два этих проекта. Наверное, многие скульпторы занимаются графикой. В одном пространстве два этих вида искусства, которые сейчас на пике своего развития, будут действительно интересны зрителям", - пояснила первый зампредседателя Белорусского союза художников.

Во Дворце искусства пройдут выставки мастеров, сформировавших художественную школу Беларуси в послевоенный период. "Одна из важных для нас выставка из коллекции Белорусского союза художников. Мы, как команда союза художников, всегда будем уделять внимание тем, кто заложил фундамент сегодняшнего искусства, - отметила она. - Конечно, 1920-годы для искусства важны, но наша коллекция союза художников начала формироваться в послевоенные годы, поэтому мы можем четко и ясно показать, что происходило в белорусском искусстве с 1950-х годов". Как отметила Наталья Шарангович, в коллекции союза художников много работ знаковых живописцев, графиков, скульпторов, на творчестве которых сформировалось сегодняшнее яркое, смелое, прогрессивное молодое поколение.

Во Дворце искусства покажут и выставочный проект Femina fabulas. "Впереди у нас весна, и тема женской красоты всегда была интересна художникам, поэтому эта выставка логично появляется в залах Дворца искусства", - добавила Наталья Шарангович.

В этот раз помимо произведений белорусских авторов во Дворце искусства представят оригинальную графику Сальвадора Дали. "Этот проект позволит оттенить выставочные проекты, связанные с белорусскими художниками, - отметила Наталья Шарангович. - Нашему зрителю будет интересно посмотреть на эту графику. Во-первых, это оригинал, во-вторых, это целых семь серий работ, которые в Минске не показывались".-0-