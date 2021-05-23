Планета волшебства и вдохновения - народный цирк имени Абеля отмечает 60-летие

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный любительский коллектив народного цирка имени Валерия Абеля отмечает 60-летие со дня основания. Торжество по случаю круглой даты собрало сегодня во Дворце культуры "Костюковка" артистов и почитателей циркового искусства, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще до начала торжества фойе ДК превратилось в импровизированную арену, на которой гостей встречали и удивляли своим талантом и опытные, и юные артисты, проводили мастер-классы, во время которых делились секретами циркового искусства.

"Заслуженный любительский коллектив народного цирка имени Валерия Абеля - востребованный многожанровый коллектив. И именно в сплоченности большой команды, трудолюбивой и профессиональной, и заключается секрет успеха", - подчеркнула художественный руководитель коллектива Татьяна Абель.

В коллективе занимаются 154 человека, младшим из них пять лет. Готовят воспитанников семь руководителей по разным жанрам циркового искусства.

На торжестве председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что коллектив народного цирка имени Валерия Абеля на протяжении многих лет на сценических площадках дарит жителям Гомельской области праздничное настроение, радость, яркие впечатления и эмоции. "В коллективе воспитали не одно поколение артистов. Здесь всегда царят атмосфера творчества, энтузиазм, а артисты и руководители горят своим делом", - сказал губернатор.

Геннадий Соловей поблагодарил художественного руководителя цирка Татьяну Абель за сохранение традиций и вручил ей и коллективу почетные грамоты Гомельского облисполкома, а также сертификат на Br50 тыс. для укрепления и развития материально-технической базы цирка. Сертификат на Br10 тыс. передал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и пожелал коллективу новых творческих успехов.

"Цирк - это ежедневный кропотливый труд, создание новых ярких программ. Приятно, что слаженная работа коллектива отмечена высокими наградами международных конкурсов циркового искусства", - продолжил череду поздравлений заместитель начальника управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Василий Голован. Добрые пожелания адресовали и другие почетные гости.

В ответ артисты цирка подготовили яркий творческий подарок - зрителей удивляли, радовали, веселили акробаты, эквилибристы, фокусники, жонглеры, клоуны и мастера других жанров.

Заслуженный любительский коллектив народного цирка имени Валерия Абеля создан в 1961 году. Через 10 лет коллективу присвоено звание народного, а в 2008 году - заслуженного любительского коллектива. С января 1987 года руководителем является Татьяна Абель, дочь основателя коллектива. Артисты цирка успешно представляют белорусское цирковое искусство на международных праздниках и фестивалях - международном фестивале - конкурсе искусств Krakowskie skarby (Польша), международном детском и молодежном фестивале "Свят, Изкуство, Море" (Болгария), фестивале циркового искусства Circus Fest (Ливан), фестивале национальных культур Muscat Festival (Оман) и др. Коллектив - обладатель многочисленных наград, в том числе международных.-0-

Фото Сергея Холодилина

Директор Гомельской хореграфической школы Петр Свердлов и художественный руководитель коллектива Татьяна Абель

До начала торжества фойе ДК превратилось в импровизированную арену

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и заместитель председателя Владимир Привалов во время знакомства с музеем цирковой студии

Гость празднования Наталья Лебедева

Во время праздничного представления

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время поздравления художественного руководителя коллектива Татьяны Абель

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время поздравления балетмейстера коллектива Ирины Савкиной

Председатель Гомельского горисполкома Пётр Кириченко во время поздравления руководителя студии оригинального жанра Сергея Абель

Внучка Валерия Абеля, генеральный директор "Зрелищно-культурного комплекса "Гомельский государственный цирк" во время поздравления своего коллетива народного цирка