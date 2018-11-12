Племянник Фрэнка Синатры выступит на фестивале "Январские музыкальные вечера" в Бресте

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. XXXI Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет в Бресте с 9 по 12 января. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этим фестивалем мы открываем празднование 1000-летия Бреста, начинаем концертные события юбилейного года. Планка, как всегда, взята высокая", - отметил Сергей Панасюк.

Планируется, что участниками фестиваля станут более 200 артистов из 10 стран. Большинство из них приедут в Брест впервые, в том числе и Том Синатра - племянник легендарного американского певца, актера, кинорежиссера и шоумена. Уроженец Сицилии Том Синатра известен, пожалуй, не менее своего знаменитого дяди. Он входит в пятерку лучших гитаристов мира, виртуозно исполняет хиты Фрэнка Синатры, давая им новое дыхание. Брестская публика сможет их услышать во втором отделении концерта 10 января. В первом отделении своим искусством порадует российский пианист, доцент Московской консерватории Михаил Лидский.

По словам руководителя и главного режиссера "Январских музыкальных вечеров" Лилии Батыревой, сенсацией обещает стать и вечер-открытие фестиваля. 9 января состоится Гала-концерт с участием артистов оперного театра La Scala теноров Джани Монджардино и Альдо Капуто. Также на сцену Брестского академического театра драмы выйдут артисты оперной программы Большого театра России Тамуна Гочашвили (сопрано) и Алудо Тодуа (баритон) из Грузии, Виктория Каркачева (меццо-сопрано). Приезжие знаменитости выступят в сопровождении Национального академического симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением Александра Сосновского.

На третьем музыкальном вечере 11 января впервые выступят пианист-виртуоз, выпускник Парижской консерватории Джонатан Бенишу из Монако, кларнетист, преподаватель Академии музыки в Гданьске Анджей Войцеховский, выпускник Музыкальной академии при театре La Scala тенор Чжан Цзин Вэй из Китая. После концерта состоится традиционный Рождественский бал. На закрытии фестиваля 12 января своим творчеством порадуют киевский молодежный камерный хор "София" под руководством Алексея Шамрицкого и пианистка из Японии Наоко Абураки. В сопровождении симфонического оркестра Брестского академического театра драмы выступят давние друзья "Январских музыкальных вечеров" - лирическое сопрано Иоанна Наврот из Польши и солист Мариинского театра, бас Вадим Кравец (Россия).

Организаторами музыкального форума выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, областное музыкальное общество.-0-