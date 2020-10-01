Пленэр художников, фотографов и скульпторов открылся в Браславском районе

1 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пленэр художников, фотографов и скульпторов "Вераснёвая палітра ў Друі" стартовал в агрогородке Друя Браславского района и продлится по 9 октября, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Фотографы в Друе начали работать уже сегодня и продолжат по 4 октября, скульпторы и художники будут творить с 4 по 9 октября. Во время пленэра участники намерены в своих работах показать историческое наследие местечка, сделать фото, создать картины знаковых достопримечательностей и природных красот.

Подобный пленэр проводится для популяризации истории и туристических возможностей Друи. В будущем в местечке хотят создать художественную галерею. В планах участников пленэра также провести итоговую выставку работ в Браславе, Полоцке и Минске.

Организаторами мероприятия выступили Друйский сельисполком, Республиканский фонд развития туризма и поддержки дикой природы "Планета без границ" и краеведческое издательство "Рифтур".

Друя - местечко с богатой историей в Браславском районе, расположенное на самой границе с Латвией. Впервые Друя упоминается в "Хронике польской, литовской, жомойтской и всея Руси" Матея Стрыйковского в 1386 году. В нынешнем году агрогородок отмечает 400-летие получения Магдебургского права, в следующем - отпразднует свое 635-летие.-0-