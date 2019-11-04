Победителей литературного проекта "Бацькаўшчына светлая мая" объявят 5 ноября

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей совместного проекта Первого национального канала Белорусского радио и литературно-художественного журнала "Маладосць" - "Бацькаўшчына светлая мая" объявят 5 ноября в Большой студии Дома радио. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Литературный конкурс, посвященный Году малой родины, проводился с октября 2018 года по сентябрь 2019-го включительно в двух номинациях - "Поэзия" и "Эссе" и трех возрастных категориях - до 16 лет, от 16 до 35 лет и 35+.Творческая группа проекта получила 868 заявок от 346 авторов. По итогам ежемесячных этапов в финал попали 72 конкурсанта.

На торжественной церемонии в Большой студии Дома радио 5 ноября состоится награждение авторов лучших произведений, а также будут названы лауреаты специальных номинаций. Кроме членов профессионального жюри, которое возглавляет поэт Микола Метлицкий, на церемонию будут приглашены и другие уважаемые гости. У финалистов будет возможность познакомить всех со своим творчеством, пообщаться с культурными деятелями.

Во время праздничного мероприятия будет записан спецвыпуск радиопроекта Галины Шаблинской "Творчы вечар", который можно будет услышать в эфире Первого национального канала 7 ноября в 21.05.-0-