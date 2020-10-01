Победителей радиоконкурса чтецов поэтических произведений Короткевича назовут в начале ноября

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершился первый этап приема и рассмотрения материалов, присланных для участия в интерактивном радиоконкурсе чтецов "Быў. Ёсць. Буду", который проводит канал "Культура" по случаю 90-летия классика отечественной литературы Владимира Короткевича и 95-летия Белорусского радио. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В дирекцию канала поступили десятки заявок из разных уголков страны, - рассказал директор канала "Культура" Владимир Трепенок. - В конкурсе приняли участие представители творческих коллективов, объединений по интересам, профессиональные артисты, журналисты, а также любители. Отборочный этап подтвердил, что поэзию Владимира Короткевича знают и ценят белорусы разного возраста. Наш конкурс позволил каждому участнику по-своему прочувствовать содержание стихов классика, передать их эмоциональный посыл".

Согласно условиям, более 50 чтецов прошли во второй этап конкурса. И теперь начинается оценка выступлений профессиональным жюри. Скоро на сайте www.radiokultura.by и в сообществах канала в социальных сетях стартует интернет-голосование.

Имена победителей в двух номинациях и четырех возрастных группах по решению жюри, а также трех победителей онлайн-голосования будут объявлены в начале ноября. Лучшие чтецы получат подарки от радиоканала и будут приглашены на запись праздничной программы, посвященной 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича, которая прозвучит в эфире радиоканала "Культура" 26 ноября.-0-