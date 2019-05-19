Победителем "Евровидения-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов

19 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Победителем международного конкурса песни "Евровидение-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, передает корреспондент БЕЛТА.

Его настоящее имя Дункан де Мур. Лоуренс - сценический псевдоним артиста, как производное от имени его матери - Лоренции. В финале певец исполнил песню "Arcade", которая и принесла ему победу. Это нежная чувственная баллада с глубоким смыслом. В ее основу легла личная история Дункана.

Нидерланды являются одним из самых старейших участников на конкурсе, ведь дебютировала страна с самого первого "Евровидения" в 1956 году в Лугано.

Вторая победа всего конкурса европейской песни пришла именно к Нидерландам в 1957 году. Всего у Нидерландов четыре победы: 1. Корри Броккен (1957 год),2. Тедди Схолтен (1959 год), 3. Ленни Кюр (1969 год), 4. Teach-In (1975 год).

Финал международного конкурса песни "Евровидение-2019" прошел 18 мая в Expo Tel Aviv. В борьбу за хрустальный микрофон вступили 26 стран, в их числе и Беларусь, которую в финале представляла певица ZENА с зажигательной песней "Like it" .

Израиль проводил "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-