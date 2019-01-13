Победителем фестиваля "Нябёсы" стал московский театр "Душегреи"

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при и диплом "За лучший спектакль" V Международного рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" присужден театру "Душегреи" за спектакль "Виноградная ягодка" режиссера Рустема Каримова, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Постановки форума оценивало профессиональное жюри из шести человек во главе с протоиереем Свято-Елисаветинского женского монастыря отцом Сергием (Храпицким). Особое внимание было уделено художественному оформлению, содержанию и духовно-нравственной стороне спектаклей, рассказала член жюри актриса Белорусского государственного театра кукол Яна Агеенко.

"Фестиваль получился очень творческим и насыщенным, потому что была большая программа, в которой участвовали 15 коллективов из пяти стран - Беларуси, Литвы, России, Украины, Эстонии. Все коллективы яркие и запоминающиеся, а их постановки находили отклик в сердцах зрителей. Фаворитом жюри стал театр "Душегреи", который регулярно бывает в нашей стране. Их спектакль "Виноградная ягодка" не традиционный, он основан не на библейской истории, а на русских сказках. Но спектакль соответствует требованиям и духовно-просветительскому аспекту фестиваля. А также этот коллектив не только постоянный участник форума, но и благотворительной акции "Свет души - добродетель", - рассказала она.

Победителем в номинации "За лучший дебют" стал эстонский театр "Фонарик" с постановкой "Шерстяная сказка" режиссера Ирины Марьяпуу. Диплом "За лучшее раскрытие духовно-нравственного содержания спектакля" присужден камерному театру "Пилигрим" (Россия, г. Коломна) за спектакль "Рождественский вертеп" Олега Гаврилина.

Специальный приз имени Людмилы Жданович и диплом "За самый озорной и веселый спектакль" получил московский театр "В чемодане" за постановку Елены Хороших "Рождественский балаганчик". Актерское исполнение артистов Закарпатского академического областного театра кукол (Украина, г. Ужгород) в спектакле Юлии Билинська "Сны Ахнеуса" признано лучшим.

В номинации на лучшее музыкальное оформление спектакля победил театр "Посолонь" из Ярославля с постановкой "Смерть царя Ирода" режиссера Никиты Тимошина. Театр кукол "Молоко" из Санкт-Петербурга под руководством Анны Бессчастновой за спектакль "Свет Рождества" удостоен диплома "За современное решение традиционной темы".

Дипломом "За лучшее изобразительное решение спектакля" награжден театр "Без занавеса" из Санкт-Петербурга за спектакль "Чудо про Хаврошечку" Юлии Моревой.

Народная драма "Цар Ірад" на белорусском языке детского драматического кружка "Жаронцы" Раковского центра народного творчества отмечена дипломом "За опыт освоения батлеечного жанра".

Кроме того, жюри присудило четыре специальных диплома. Арт-чердак "Мамин театр" из Москвы за спектакль "Когда я стану взрослым" Василисы Гапоненко и Дарьи Витан получил награду "За верность детским мечтам". Дипломом "Лучшему молодежному театру "Диво" отмечена "Сказка про воронушку и канарейку" режиссера Ольги Галкиной, а также диплома удостоен "Человек-оркестр Альфонсас Рамейка (Alfonsas Rameika)" за моноспектакль "Путешествие к королю ответов Потому". Семейный театр Александра и Ларисы Быцко (д. Стойлы, Пружанский район, Брестская область) награжден дипломом "За сохранение народных, духовных и культурных традиций". Также жюри отметило Ольгу Милашевскую "За творческую инициативу в работе студии "Батлейка" Воскресной школы Свято-Елисаветинского монастыря".

V Международный рождественский фестиваль "Нябёсы" по благословению Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла прошел в Минске c 10 по 13 января. За это время его посетили более 1,6 тыс. зрителей, для которых помимо насыщенной конкурсной программы были организованы тематические круглые столы, выставки и творческие встречи.

Цель проекта - развитие традиционного батлеечного и кукольного театрального искусства, укрепление международных культурных связей, приобщение к театральному искусству подрастающего поколения и поддержка одаренной молодежи.

Учредители V Международного рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" - Минская епархия, Свято-Елисаветинский монастырь, сестричество в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Содействие в его проведении оказывают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-