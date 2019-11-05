Победители "Лістападзіка-2019" определились после серьезных дебатов - председатель жюри

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2019" определились только после серьезных дебатов, заявила сегодня журналистам председатель жюри конкурса, фестивальный отборщик и основательница аргентинской компании по созданию детских фильмов Animachicos Клара Суарес, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей секции все фильмы были прекрасно подобраны, их было семь. Это разные истории, разные культуры. У нас были очень серьезные дебаты при определении победителей, всегда сложно выбрать фильм, когда их такое разнообразие", - рассказала Клара Суарес.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году форум покажет более 150 фильмов из 50 стран. Учредителями фестиваля выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

/Будет дополнено/.-0-

Объявлены победители "Лістападзіка-2019" Золотой "Лістападзік" за лучший фильм достался ленте "Мое невероятное лето с Тесс", режиссер - Стивен Ваутерлод (Нидерланды, Германия). Специального приза жюри удостоена картина "Булбул может петь", режиссер - Рима Дас (Индия).