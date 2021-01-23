"Пой! Танцуй! Люби! Живи!" - в Большом театре исполнят песни из бродвейских мюзиклов

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси приглашает на вечер вокальных произведений из самых известных мюзиклов Бродвея и старых голливудских кинофильмов "Пой! Танцуй! Люби! Живи!" 27 января, сообщили БЕЛТА организаторы.
"Эта программа станет отличным подарком для всех любителей и поклонников старых голливудских фильмов и всемирно известных бродвейских спектаклей. В концерте зрители услышат арии и дуэты из мюзиклов, которые, кажется, знакомы каждому. Среди них - "Моя прекрасная леди" Фредерика Лоу, "Волнения на Таити", "Вестсайдская история" и "Кандид" Леонарда Бернстайна, "Кошки" и "Призрак оперы" Эндрю Ллойда Уэббера, "Нет, нет, Нанетта!" Винсента Юманса, "Американец в Париже" Джорджа Гершвина, "Роберта" Джерома Керна, "Кабаре" Джона Кандера", - рассказали организаторы.
Прозвучат также песни из легендарных американских художественных лент "Вернись в Сорренто", "Завтрак у Тиффани", "Я увижу тебя", "Первая любовь", "Серенада солнечной долины", которые запомнились в том числе и своими мелодиями.
Участие в концерте примут заслуженная артистка Беларуси Елена Сало, лауреаты международных конкурсов Татьяна Гаврилова, Анна Гурьева, Юрий Городецкий, Дмитрий Шабетя, Оксана Якушевич, Диана Трифонова, Татьяна Третьяк, Елена Таболич, Марина Аксенцова, Елена Синявская, Инна Русиновская, Василий Мингалев, Юрий Болотько, Александр Краснодубский. За музыкальное сопровождение будут отвечать артисты оркестра Александр Кондратьев (контрабас) и Михаил Константинов (ударные), а также лауреат международных конкурсов Анастасия Дубовская (рояль).-0-