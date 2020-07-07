Полесский драмтеатр начнет юбилейный сезон в день освобождения Пинска

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский драматический театр 14 июля откроет свой 15-й сезон показом спектакля-реквиема "Пусть остановится война", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"Традиционно новый сезон мы начинали в августе и открывали его "Пинской шляхтой". Но пандемия внесла коррективы. В апреле и начале мая труппа работала в репетиционном режиме, потом ушла в отпуск. В июне вернулась к работе. Возникла идея приурочить открытие юбилейного сезона ко дню освобождения Пинска, который город отмечает 14 июля. Покажем спектакль, основанный на реальных событиях, произошедших во время Великой Отечественной войны", - рассказали в администрации театра. Будут соблюдены меры предосторожности. При входе зрителям предложат обработать руки дезинфицирующим средством. В зале люди будут рассажены на безопасном расстоянии друг от друга.

Сюжет постановки "Пусть остановится война" построен на воспоминаниях очевидцев, опубликованных в книгах "Память" Пинского района, "Пинское гетто" и "Холокост на Пинщине". Главные герои переносятся из современности в 1941 год. Тогда в городе были три гетто, одно из них - еврейское. Именно в нем развиваются события в спектакле. Зрителям покажут моменты прихода врага в город и жизнь пинчан под оккупацией.

Параллельно труппа театра работает над премьерами. Две из них - детская сказка и спектакль для взрослых - уже практически готовы. В процессе еще две постановки. Ожидается, что к концу лета они пополнят репертуар театра.

Полесский драматический театр открылся в Пинске в марте 2006 года. Его можно назвать камерным, поскольку сцена располагается очень близко к залу и у зрителей создается впечатление, что они непосредственно задействованы в спектакле.-0-